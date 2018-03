Lázně jsou hitem nejen pro cizince, přibývá i návštěvníků z Česka

„Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Lázeňství udělalo z tohoto regionu cílovou destinaci pro řadu hostů z Česka i ze zahraničí,“ potvrdila místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová s tím, že v rámci celé republiky přijelo do lázní celkem 855 tisíc hostů.

Mezi nimi však - na rozdíl od Karlovarského kraje - už převažovali tuzemští návštěvníci. A jejich počty stále rostou.

„Z cizinců měli největší zájem o české lázně Němci. V loňském roce jich do lázeňských ubytovacích zařízení přijelo 199 tisíc. Z Ruska dorazilo 65 tisíc hostů. A na třetí pozici se umístil Tchaj-wan s 18 tisíci hosty,“ doplnil údaje Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu.

Nárůst počtu návštěvníků lázeňské společnosti a hoteliéři v regionu potvrzují.

„Klientela do našich hotelů přijíždí z tuzemska - a v našem případě z Německa - v poměru odhadem tak půl na půl. V posledních dvou letech jsme ale zaznamenali růst poptávky po samopláteckých pobytech, a to v obou těchto segmentech trhu,“ uvedl Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně.

Nejčastěji návštěvníci jezdí na dva až tři týdny

Upřesnil, že největší poptávka je po klasické lázeňské léčbě s využitím místního přírodního léčivého zdroje v délce dvou až tří týdnů.

„Často se stává, že host přijede poprvé na týdenní zkušební lázeňský pobyt a poté v následujících letech již volí pobyt delší. Nabízíme rovněž pobyty wellnessového typu na kratší dobu,“ dodal.

Také prezident Svazu léčebných lázní České republiky a generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha trend potvrdil.

„Od roku 2012, kdy kvůli změnám v legislativě razantně ubylo tuzemských hostů, nyní jejich počty stoupají. Troufám si tvrdit, že už jsme na číslech z období před rokem 2012. Lázně ale musely vyvinout značné úsilí, aby se hosté vrátili. Běžely kampaně a další propagační akce,“ konstatoval Bláha.

Vyšší počty klientů hlásí i lázně v Kynžvartu, které jsou primárně určeny dětem. „A dítě, to je specifický pacient. Proto se nás zahraniční hosté až tolik netýkají,“ nastínil ekonomický náměstek společnosti Léčebné lázně Lázně Kynžvart Jiří Chval.

Připomněl, že společnosti narostly počty domácích hostů, a to zejména poté, co byl v roce 2014 zrušen regulační poplatek 100 korun na den. „V minulosti nám to poměrně hodně odrazovalo klienty, některé rodiny na to prostě neměly,“ vysvětlil.

Kynžvartské lázně jsou díky unikátním přírodním podmínkám označovány jako lázně klimatické.

„A také rodinné. Spousta nemocí, které u nás léčíme, je dědičných a my u nás umíme pomoci dětem a rodičům zároveň,“ doplnil Jiří Chval.

Lepší sezonu měly v regionu i lázeňské hotely.

„Pokud budu mluvit za hoteliéry, tak loni k nám do regionu přijelo rozhodně víc klientů než v roce 2015 a 2016. Tehdy vzhledem k situaci na Ukrajině a odchodu ruských hostů prožívalo lázeňství v Karlových Varech krizi. Němci výpadek nenahradili, jezdili většinou jen na víkendové wellness pobyty. Loni se ale vízová politika státu změnila a hosté z Ruska opět začali do regionu proudit,“ konstatoval předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika.

„Na návštěvnosti je vidět, že máme co nabídnout v letní i zimní sezoně. Ceny jsou přitom příznivé i pro českou klientelu, kterou u nás v lázních rádi vidíme,“ dodal Jan Kronika.