Lázeňský trojúhelník a hornické památky odevzdají dokumenty pro UNESCO

Do velkého finále se tak po letech příprav blíží touha Karlových Varů, Mariánských i Františkových Lázní a hornických památek po „vstupu do UNESCO“.

Jak lázeňská města, tak hornické památky chtějí svou nominační dokumentaci odevzdat na přelomu roku. Hornické památky v prosinci, města v lednu. Podle krajského zastupitele pro oblast UNESCO Vojtěcha Franty se už starostové a manažeři jednotlivých lázní domluvili na společném postupu.

Kdo z regionu může být na seznamu UNESCO Lázně

O zápis usiluje 11 evropských lázeňských měst. Jsou to Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy.

O zápis usilují zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje a sousedního Saska. Karlovarský kraj nominoval: památkovou zónu v Jáchymově včetně Královské mincovny, důl Mauritius na Hřebečné u Abertam, Zlatý kopec u Božího Daru se štolou Johannes, památkovou zónu Horní Blatná a Vlčí jámy, Věž smrti ve Vykmanově.

„Jedná se o nejsložitější nominaci v historii, a proto právě řízení této nominace po zápisu je velmi náročné. Spojit starosty, expertní skupiny, společné aktivity a cíle je složitý úkol a je naším velkým úspěchem, že se v tomto našla dnes společná řeč,“ uvedl Vojtěch Franta. Podle něj je po dvanácti letech reálná šance, že se zápis lázeňských měst do UNESCO uskuteční.

Kromě takzvaného lázeňského trojúhelníku se společná nominace týká dalších osmi měst, a to z Německa, Itálie, Francie či Rakouska. Lídrem celé skupiny jsou ale Karlovy Vary, které s nápadem na společnou nominaci přišly.

„Někdy v průběhu října podáme celou nominační dokumentaci na test úplnosti. UNESCO nám pak řekne, zda ji považuje za kompletní, nebo něco chybí. My bychom pak měli případné nedokonalosti do konce roku dopracovat a v lednu celou dokumentaci podat,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek.

O samotném vstupu bude rozhodovat Výbor pro světové dědictví, což je jedna z institucí UNESCO. Zasedá jednou ročně a od roku 2002 se schází během léta. Letos to bylo v polském Krakově.

„Pokud bude tato procedura platit i pro příští rok, měl by Výbor pro světové dědictví rozhodovat v létě. UNESCO ale dělá na základě nominační dokumentace i místní šetření. Vzhledem k tomu, že se jedná o první nominaci svého druhu, která je takto rozsáhlá, tak je možné, že bude UNESCO potřebovat více času,“ naznačil primátor.

Dodal, že přesný termín asi není nikdo schopen říct. Pokud ke vstupu nedojde příští rok, je podle něj možné, že se uskuteční až v roce následujícím. Na termínu odeslání nominační dokumentace krušnohorských hornických památek už se dohodla i česká a saská strana. Udělají to v polovině prosince.

„Po textové stránce je nominační dokumentace v podstatě hotová. V těchto dnech probíhá dolaďování posledních detailů tak, aby do konce září mohly být texty zaslány Centru světového dědictví k takzvanému testu úplnosti,“ řekl Michal Urban, autor české části nominační dokumentace a ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge.

Nyní podle něj začne i grafická příprava celého dokumentu, hotová bude právě do poloviny prosince. Hornické památky, nejen ty nominované do UNESCO, před časem uspěly s přeshraničním projektem Zdař Bůh! Z něj mohou až do roku 2020 získávat peníze na svůj rozvoj.

Už vloni se díky projektu dočkala opravy rozhledna na Blatenském vrchu, v letošním roce pomohl kulturním akcím v Jáchymově a Horní Blatné. Krom toho se také podle Michala Urbana na české straně dokončuje projektová dokumentace na zázemí u štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru, připravuje se nová hornická naučná stezka v Jáchymově či nové dopravní a turistické značení.

Na rozvoji hornických památek pracuje ale také samotná společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge a pomáhá i Karlovarský kraj.