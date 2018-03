VIDEO: Jak žili legionáři, prozradí Legiovlak v Mariánských Lázních

„Je to vlastně takové legionářské muzeum na kolejích. Lidem zde představujeme 13 zrestaurovaných vagonů, které jsou věrnými kopiemi těch, jež v Rusku skutečně jezdily,“ vypráví velitel posádky Legiovlaku bratr desátník Zdeněk Votava.

Právě těmito vlaky s celkem 11 tisíci vagony se 70 tisíc československých legionářů přepravovalo v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Průjezd si často museli vynutit bojem s bolševiky.

Stávající kopie Legiovlaku se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech čeká na návštěvníky vybavení, které tehdy legionáři běžně využívali, ukázky stejnokrojů, ale i originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií.

„Každý si zde najde něco. Máme tu historickou techniku, šlapací šicí stroje, zbraně. Je zde jediná promítačka, které se dochovala, nebo korespondenční lístek napsaný na březové kůře. Lidé často přiznávají, že se ve vlaku dozvídají novinky, o kterých neměli tušení nebo které si nedokázali dát do souvislostí,“ pokračuje Votava s tím, že velmi zajímavá je pro návštěvníky i databáze legionářů.

Návštěvníci si mohou vyhledat své předky

Každý, kdo přijde a zná jméno svého předka, popřípadě jeho datum narození, si zde může vyhledat, kde sloužil, a případně se dozvědět další informace o jeho jednotce. „My jsme na oplátku velmi rádi, když nám lidé nosí dokumenty, dopisy či deníky, které mají doma. Kopie těchto unikátů nám pomáhají sbírky obohatit,“ říká Votava.

Vzpomíná, že v této souvislosti dochází i k úsměvným situacím. „Jedna z návštěvnic si vyhledala svého prapředka, věděla, kde sloužil a že se vrátil domů v roce 1920. Jenže když se zamyslela, přišla na to, že jeho dcera a její babička se narodila už v roce 1914,“ přibližuje se smíchem Votava.

Podle jeho slov byli legionáři, kteří strážili Transsibiřskou magistrálu, nejen statečnými vojáky, ale i schopnými obchodníky a zručnými řemeslníky. „Kolem magistrály tehdy stály opuštěné fabriky. A právě naši legionáři je tehdy dokázali rozběhnout, vyrábět zboží a dostat jej k zákazníkům. Nakonec bylo těch továren kolem tří set,“ dodává.

Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory ministerstva obrany a řady dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V Mariánských Lázních zakotvila až do 1. dubna, od 3. do 8. dubna ji bude možné navštívit v Sokolově a od 10. do 15. dubna v Ostrově nad Ohří. Legiovlak je pro návštěvníky otevřen zdarma ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin.