Lidé z okolí letiště ve Varech se bouří proti škole pilotů, bojí se hluku

Lidé žijící v Olšových Vratech, Hůrkách, lázeňské části Karlových Varů, Kolové, Pilách, Stanovicích a Andělské Hoře poslali vedení kraje petici. Během týdne se na ní objevilo více než devět stovek podpisů. Majitelem letiště je totiž právě kraj.

„Požadujeme, aby se naší peticí zabývalo na nejbližším zasedání zastupitelstvo Karlovarského kraje a záměr jednoznačně zamítlo,“ uvedli zástupci Spolku Olšových Vrat.

Upozorňují, že letiště leží v přírodní krajině CHKO Slavkovský les a lemuje jej zástavba rodinného typu. Vzletový koridor přitom podle nich vede přímo nad lázeňské území Karlových Varů. Využití letiště tak limituje jeho poloha a mělo by v první řadě zajišťovat takzvanou obslužnost města a kraje.

„Provoz letecké školy by byl pouze komerční aktivitou s významnou hlukovou zátěží pro okolní obyvatele a lázeňské hosty. Setrvalý obtěžující hluk byl nesnesitelný již při testovacím provozu, který byl zahájen před několika dny,“ stěžovali si lidé ze spolku.

Neustálá rotace deseti až dvanácti strojů podle nich přinese nadbytečné světelné znečištění a emisní zátěž, navíc v provozu školy vidí i významná bezpečnostní rizika.

„Plánovaný rozsah záměru je 22 tisíc vzletů a příletů ročně po dobu patnácti let. Obrovský objem cvičných letů bude muset být koncentrován do jinak klidné doby mezi odlety a přílety dopravních letadel, a to včetně nočních hodin,“ obávají se.

Leteckou školu lze podle místních obyvatel umístit na jiné letiště v dostatečné vzdálenosti od obydlených míst. Podle nich není navíc pro město kandidující do UNESCO navyšování provozu letiště vhodné. Místní také pochybují, že finanční přínos pro kraj bude závratný.

S peticí se během úterý seznámili i členové vedení kraje. Náměstek pro dopravu Martin Hurajčík uvedl, že uspořádá pro starosty, zastupitele i obyvatele schůzku, aby rozptýlil všechny pochybnosti. Uskuteční se buďto na konci listopadu, či začátkem prosince.

„Uvedených 22 tisíc vzletů je maximální počet při maximálním počtu studentů, což tu v prvních letech nebude. Pak se uvidí. Letiště má stejně několik tisíc vzletů a přistání za rok, když počítáme i akrobatické a další lety,“ zmínil.

Stroje letecké školy podle něj vzlétnou na osmdesáti metrech a limitů hlukových norem ani nedosahují. Šéf výcviku společnosti F Air Michal Markovič je před časem přirovnal k sekačce na trávu.

„Hlučná letadla jsou ta, která znáte z Ruzyně. Naše stroje přirovnám k sekačce na trávu. Mají i velmi podobné motory pocházející od stejného výrobce. Jsou to pístové motory, to znamená, že hluková zátěž je minimální,“ vysvětloval v září.

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by se měla schůzka uskutečnit ideálně přímo na letišti.

„Myslím si, že nejlépe bude, když to obyvatelé uvidí na vlastní oči a součástí bude praktická ukázka,“ řekla. Podle Martina Hurajčíka přinese škola letišti, které nezažívá zrovna dobré časy, několik pozitivních věcí.

„Letiště má za každý vzlet a přistání finance, další získá z pronájmu prostor pro školu. Bude to pro něj přínos, neboť kraj nemůže donekonečna sanovat jeho provoz. Plnohodnotné mezinárodní letiště také nemá jen tak nějaký kraj,“ řekl.

Letecká škola F Air má 28letou tradici. Do čtrnáctiměsíčního výcviku se ročně zapojí až sedmdesát vysokoškolských studentů.