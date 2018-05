Loketské léto nabídne vše od metalu po operu, vrátí se i Jethro Tull

„Letos je to už devatenáctá sezona v amfiteatru, a jak jsme říkali, že loňský ročník je to největší, co jsme udělali, tak jsme tu hranici letos ještě posunuli. Budeme mít dvacet sedm akcí, což není asi v žádném městě v Čechách. Navíc je program žánrově pestrý, lidé uslyší vše od metalu po operu a divadlo,“ uvedl organizátor z agentury Vlny Vladimír Suchan.

Loketské léto bude plné novinek i tradičních akcí. „Novinkou spíš pro mladé je hip hopový večer s raperem a bubeníkem Marpem,“ řekl k akci pro mladší generace Suchan.

Loketské hudební léto Výběr z programu 19. 5. Loket Dance Party 90´s

Loket Dance Party 90´s 26. 5. Beatová síň slávy Radia Beat 2018 – 15. ročník

Beatová síň slávy Radia Beat 2018 – 15. ročník 2. 6. Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky

Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky 9. 6. Cirk La Putyka – Cabaret, Air ground + Vladivojna La Chia

Cirk La Putyka – Cabaret, Air ground + Vladivojna La Chia 15. 6. Jethro Tull 50th Anniversary Tour

Jethro Tull 50th Anniversary Tour 19. - 20. 6. Loket Comedy: Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem, Bez předsudků

Loket Comedy: Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem, Bez předsudků 23. 6. Evropa 2 Live maXXimum muziky

Evropa 2 Live maXXimum muziky 30. 6. Guiseppe Verdi: Nabucco

Guiseppe Verdi: Nabucco 27. 7. Čechomor oslava 30 let kapely

Čechomor oslava 30 let kapely 3. 8. William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete 4. 8. Marpo a TroubleGang + Separ + Ektor

Marpo a TroubleGang + Separ + Ektor 7. 9. Budapest Gypsy Symphony Orchestra

Budapest Gypsy Symphony Orchestra 5. - 7. 10. Vinobraní Loket 2018

Poprvé do amfiteátru dorazí i netradiční maďarští symfonici „Myslím si, že Budapest Gypsy Symphony Orchestra jsou velmi zajímavý projekt,“ objasnil Suchan. Dalšími oslavenci bude kapela Čechomor, ti mají na dortu třicet svíček. „Nechtěli jsme se ve výročním roce jenom ohlížet a bereme to jako třicáté nadechnutí Čechomoru,“ uvedl pro MF DNES Karel Holas. Večer ozvláštní irský rock v podání Saint City Orchestra.

Milovníci klasičtější zábavy si přijdou na své při poslechu Verdiho Nabucca nebo na speciálních komorních divadelních představeních. „Loket Comedy je malé představení jen pro čtyři sta lidí,“ sdělil Suchan. V amfiteátru se tentokrát obsadí jen dva střední sektory.

Na velkou slávu se připravuje už i loketská malá scéna. „Musí se celá přeplátnovat, aby zase nějak vypadala. Záměrně jsme to nechávali na poslední chvíli. Příští týden se už osadí lavicemi a truhlíky s květinami, kdy vznikne scéna tak, jak má,“ uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček.

Malá scéna zahájí svou vlastní sezonu 30. června. „Bude se na ní hrát každý víkend od 15 hodin,“ upřesnil Zahradníček s tím, že se posluchači mohou těšit na různé žánry od folku, jazzu a country až k etno music. „Sezonu na malé scéně zahajujeme openingem už 19. května. Tradičně se o to postará ZUŠ Band a ZUŠ Choir Orchestra Horní Slavkov,“ dodal.

Jednou z větších akcí, na kterých se podílí Karlovarský kraj, město Loket a agentura Vlny, je Karlovarský kraj slaví sto let Československé republiky. „Dali jsme k dispozici amfiteátr,“ vysvětlil Zahradníček účast města. Celodenní program bude zaměřený na děti i dospělé. „Na malé scéně budou pohádky, atrakce, historické tržiště a soutěž Karlovarská dobrota, kde se představí lokální výrobci. Na velké scéně zahájí program Hudba hradní stráže, která zahraje národní hymnu,“ popsal Suchan.

Dalšími hvězdami oslav budou Melody Makers Ondřeje Havelky, Vivat Glenn Miller nebo Katarína Knechtová. Celá akce bude zdarma.

Během léta se také uskuteční tradiční loketské akce, jako je Motokros a srpnové Slavnosti purkrabího Půty. V říjnu přijde na řadu Vinobraní. Sezona ale začala už první výstavou na městských hradbách, kde visí díla frontmana kapely Znouzectnost Oldřicha „Goldy“ Neumanna. Tuto sobotu se uskuteční Muzikantská a muzejní noc, kdy budou otevřená všechna loketská muzea. Večer bude spojený se živou hudbou.