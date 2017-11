Lupiči se nepovedlo prorazit přepážku na poště balíkem, tak ji rozkopal

Jeden z lupičů čekal venku v autě, druhý se vydal na poštu s balíkem. Nejprve se choval jako zákazník, poštovní úřednici řekl, že bude posílat balík. Chtěl ji tak přimět, aby otevřela okno přepážky.

„Když to udělala, muž toho využil a snažil se za přepážku vniknout,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Z videozáznamu je patrné, že muž se snažil k ženě dostat stůj co stůj. Nejprve se s ní u přepážky přetahoval a snažil se ji prorazit balíkem. Když se mu to nedařilo, zahodil balík a začal do přepážky zuřivě kopat.

Pachatelé přijeli policistům do náruče

Pachatel zasáhl pošťačku slzným sprejem a pokoušel se použít i paralyzér, to se mu ale nepodařilo, protože se žena bránila. Došla k oknu, které otevřela a křičela o pomoc. „Toho se pachatel nejspíš zalekl a z místa s nepořízenou utekl. Tam nasedl do auta ke svému komplicovi a z místa odjeli,“ uvedla Týřová.

Policii zavolali všímaví svědci, kteří slyšeli ženu křičet o pomoc. Policisté pak získali popis pachatelů, uzavřeli okolní silnice a kontrolovali projíždějící vozidla (více čtěte zde).

Lupiče chytili v Lokti v Revoluční ulici. Pachatelé přijeli přímo k jedné z uzávěr a na výzvu policistů zastavili.

Kriminalisté nyní obvinili jednatřicetiletého muže z loupeže a jeho dvaadvacetiletého komplice z účastenství na loupeži. Na rozhodnutí soudce o uvalení vazby teď čekají v policejní cele. Oběma hrozí až deset let vězení.