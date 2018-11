Zákazník u hypermarketu zkopal jiného, za předbíhání ve frontě na řízky

Incident se odehrál v září, policie nyní informovala, že útočníka dopadla a obvinila. Podle zjištění iDNES.cz jej k násilí přiměla obava, že na něj v jídelně nezbude řízek.

„Šedesátiletý muž kvůli domnělému předbíhání ve frontě na výdej jídla o rok staršímu muži nejprve vulgárně nadával. Potom ho zezadu několikrát udeřil do hlavy,“ popsala začátek šarvátky krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Napadený zákazník si to nechtěl nechat líbit a zavolal na tísňovou linku policie. Útočník ale na příjezd hlídky nečekal a utekl. Druhý muž se rozeběhl za ním na parkoviště a chtěl si jej pro potřeby policie vyfotit mobilem.

„Když ho však mladší muž na parkovišti spatřil, přišel k němu a telefon po něm chtěl. Napadený to odmítl a muž ho začal opět fyzicky napadat. Srazil ho na zem, kde do něj větší intenzitou několikrát kopl do zad, do zátylku, ale i do obličeje. Poté mu mobilní telefon vzal a z místa odjel,“ uvedla mluvčí.

Zraněný muž skončil v péči lékařů. Útočníka karlovarští kriminalisté obvinili z loupeže a výtržnictví, ve vězení může skončit až na deset let.