Cizinci v Chebu slíbili ubytování, místo toho přišel o všechny peníze

Jednatřicetiletého cizince přivedl do jednoho z chebských bytů jeho známý, který mu slíbil pomoc s ubytováním. Domluvili se, že za nocleh zaplatí 50 eur.

Muž cizince přivedl do pokoje, kde byly dvě ženy. „Po chvíli přišli na pokoj ještě další tři muži, přičemž jeden z nich začal na cizince křičet s tím, co zde dělá. Poté vzal do ruky skleněný popelník a začal poškozenému vyhrožovat, aby mu za ubytování zaplatil, což učinil,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Tento agresor pak s oběma dalšími muži odešel. Poškozený se vydal na toaletu a vzal si s sebou peněženku, kterou si tam položil na parapet. Bundu, ve které měl klíčky od auta, ale nechal v pokoji.

Muž cizince povalil, žena ukradla peněženku

Na toaletě k němu přišel muž, který mu předtím hrozil popelníkem, zezadu ho chytil pod krkem, přidusil ho a povalil na zem.

„V té době přišla na toaletu i jedna z žen, která odcizila odloženou peněženku. Poté oba z místa utekli. V peněžence měl poškozený muž kolem 200 eur, osobní doklady a platební kartu,“ uvedla mluvčí. Později okradený muž zjistil, že mu navíc z přihrádky v autě zmizelo dalších 1500 eur.

Chebští kriminalisté nyní osmatřicetiletého útočníka obvinili z loupeže a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V policejní cele čeká na rozhodnutí soudce o uvalení vazby.