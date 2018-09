Lupič pálkou vymlátil z muže klíče od auta a zběsile ujížděl policii

Vše začalo 6. září, kdy se jednačtyřicetiletý muž ze Sokolovska vloupal pod rouškou noci do přízemního bytu, kde zaútočil na o pět let mladšího muže.

Chtěl si s ním vyřídit účty. Povalil ho proto do křesla, vulgárně mu nadával a zasadil mu několik ran baseballovou pálkou.

„Když upadl napadený na zem, vypadl mu z kapsy svazek klíčů, které ihned vzal do ruky. Obviněný po něm zmíněné klíče chtěl se slovy, ať mu je dá, nebo že ho zabije. Klíče poté poškozenému vzal a při odchodu z bytu ještě dalším přítomným pohrozil, že jestli někdo zavolá na policii, tak si to s nimi vyřídí,“ popsala incident krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Útočník si pak odemkl auto poškozeného a odjel s ním do Karlových Varů. Mezitím už bylo po ukradeném voze vyhlášeno pátrání.

Lupiči se podařilo hlídce uniknout

„Vozidla si všimla policejní hlídka v Karlových Varech v ulici Na vyhlídce, když jelo směrem do centra města. Začala ho tedy pronásledovat, muž ale na výzvy policistů nereagoval a ujížděl ulicemi v Drahovicích, dokonce i po chodníku. Poté přijel do ulice V. Řezáče, která je uzavřena a provádějí se zde výkopové práce. Ani to ho nezastavilo, vjel do staveniště a pokračoval do ulice Vítězná, kde se mu podařilo uniknout,“ řekla mluvčí.

Lupič nechal auto stát na staveništi, tam ho pak ho policisté našli. Po divoké jízdě bylo poškozené a navíc z něj zmizel hever. Škodu policie odhaduje na 50 tisíc korun.

Pachatele kriminalisté zadrželi až 11. září. Zjistili navíc, že za volant sedl bez řidičáku. Za loupež, vydírání, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí až deset let vězení. Nyní čeká na rozhodnutí soudce o vazbě.