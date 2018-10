Lupič bodl muže nožem a šroubovákem, kvůli penězům na benzin

Přepadení se odehrálo v pátek v Bečově. Do města přijel v půjčeném volkswagenu sedmadvacetiletý muž z nedaleké Toužimi. S vozem jezdil po různých místech republiky, přestože měl zákaz řízení. V Bečově mu došel benzin a byl bez peněz.

„Aby mohl pokračovat dál v cestě, potřeboval natankovat, a tak se rozhodl jít krást. Pozdě v noci přišel k místnímu domu, u kterého vypáčil dveře vedoucí do restaurace a vnikl dovnitř. Místnost prohledal a odcizil odtud kameru. Poté přešel do obytné čísti domu, kde vešel do místnosti, kterou začal prohledávat,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Při tom ale nezvaného hosta vyrušil majitel domu. Lupič proti němu vyběhl se šroubovákem a nožem v rukou a požadovat peníze.

„Muž se snažil z místa utéct a lupiče v místnosti zamknout, což se mu však nepodařilo. Při vzájemném přetlačování pachatel zranil poškozeného nožem do hrudníku. Požadoval po něm zlatý prsten, hodinky a řetízek, které měl na sobě. Muž se bránil, ale útočník ho bodl do ruky šroubovákem a téměř všechny cennosti mu sebral. Řetízek už mu vzít nestihl, neboť přišla matka poškozeného muže, která mu pohrozila přivoláním policejní hlídky. Toho se zalekl a z místa utekl,“ uvedla mluvčí.

Zraněný muž skončil v nemocnici, kriminalistům pak lupiče podrobně popsal. Policie ho díky tomu rychle chytila a zjistila, že v rejstříku trestů má již několik záznamů, a to zejména v souvislosti s násilnou trestnou činností.

„Je obviněn z loupeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to mu hrozí až deset let vězení. Soudce bude rozhodovat o jeho vzetí do vazby,“ doplnila Týřová.