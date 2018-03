Karlovarský kraj čelí kritice České středoškolské unie kvůli rušení lyceí

Unie kraji vyčetla, že neotevřením dalších lyceí hrozí studentům zásadní omezení přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, namísto toho, aby se krajské školství zlepšilo.

Školské změny k kraji První ročník lycea otevře pouze karlovarská pedagogická škola. Technické lyceum nesmí otevřít ostrovská průmyslovka a zdravotní lyceum zase karlovarská zdravotnická škola. Po změnách se dalovická zemědělská škola sloučila s integrovanou chebskou školou, loketská průmyslovka a hornoslavkovské učiliště s integrovanou sokolovskou školou a nejdecká střední škola se rozdělila mezi ostrovskou průmyslovku a karlovarskou školu stravování a služeb.

„Vzdělání z lycea se silným všeobecným základem žákům v budoucnu umožní flexibilně se pohybovat na pracovním trhu a dále se vzdělávat. Pokud kraj lycea skutečně zruší, připravuje mladé lidi v kraji o přístup k dalšímu vzdělávání,“ uvedla předsedkyně unie Lenka Štěpánová.

Podle ní se nezaměstnanost absolventů lyceí pohybuje v průměru kolem pouhých 3,3 procenta v porovnání s pětiprocentní nezaměstnaností absolventů odborných škol s maturitou bez rozšířeného všeobecného základu.

Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč ale s kritikou nesouhlasí. „Na první pohled se možná může zdát, že rušením lyceí kraj připravuje mladé lidi v regionu o přístup k dalšímu vzdělávání. To je však přinejmenším zavádějící, neboť cestu k dalšímu vzdělávání mají otevřenou všichni absolventi středních škol,“ reagoval.

Alternativou mohou být gymnázia

Zmínil rovněž, že pro studium na vysokých školách jsou předurčení zejména studenti gymnázií, kterých má kraj dostatek, a po maturitě se na ně mohou hlásit i absolventi středních odborných škol. Lycea podle něj představují určitý mezičlánek středního všeobecného a odborného vzdělání, nejsou však nezastupitelná.

Česká středoškolská unie Je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

Unie se ale soustředila i na další novinky, kterými je slučování oborů středních škol. „Pro řadu domácností to bude znamenat výdaje, které nebudou moct ze svého rozpočtu uvolnit. Namísto aby kraj pomáhal stírat rozdíly mezi žáky se slabým socioekonomickým zázemím a jejich bohatšími spolužáky, připraví je o možnost maturitního vzdělání a nasměruje je do učňovského školství,“ řekl Viktor René Schilke, člen předsednictva unie.

Jaroslav Bradáč ale oponoval, že kraj bral zřetel i na sociální hledisko a stírání rozdílů mezi chudšími a bohatšími studenty.

„Po sloučení škol se mohou žáci vzdělávat v moderních, kvalitně personálně i materiálně zajištěných školách. Ambicí kraje je nabídnout žákům v první řadě kvalitní zázemí ve školách a pro potřebné potom v dalším kroku vytvořit podmínky pro to, aby pro ně byly tyto školy dosažitelné,“ uvedl. Jako příklad zmínil příspěvek na dopravu, ubytování či zřízení speciální autobusové linky.

Zástupci unie kraji vytkli i to, že změny dostatečně nekonzultoval, a vyzvali jeho představitele, aby školské změny anulovali. Nejdříve si mají podle nich shromáždit data či odborné analýzy. Podle Jaroslava Bradáče ale kraj vycházel z každoročního úbytku žáků. Těm školy nabízejí stovky volných míst, která nemá kdo zaplnit.

Další rozhodnutí padne v dubnu

Kritika unie vzbudila zájem opozičního zastupitele z TOP 09 Petra Zahradníčka.

„Jde o to, že krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč činí další naprosto nekoncepční kroky. Nejprve prosadil úpravu oborové struktury středního školství, když sloučil a odsoudil de facto k postupnému zániku čtyři školy v Horním Slavkově, Lokti, Nejdku a Dalovicích, aniž by to předem jakkoliv diskutoval s místními samosprávami, a následně nerespektoval ani závěry pracovní komise, kterou si za tímto účelem určilo krajské zastupitelstvo,“ řekl.

Podivil se i nad tím, že zastupitelé pak souhlasili s neotevřením lyceí, což podle něj rozhodně nebylo dobře. Nyní je zvědavý na dubnové zastupitelstvo, kde má Jaroslav Bradáč předložit celkovou úpravu krajského školství, a to včetně gymnázií.

„Obávám se ale, že to bude další v uvozovkách úlet. A tak se ptám, jak dlouho hodlá krajská vláda a zastupitelé tolerovat nekoncepční kroky svého radního pro školství?“ nadhodil Zahradníček.