Mezi radnicí v Chebu a ředitelkou školky to vře kvůli stěhování stacionáře

Spor začal v době, kdy se radnice rozhodla do údajně nevyužívané třídy školky přestěhovat stacionář Mája pro lidi se zdravotním postižením. Objekt v Dragounské ulici, v němž nyní sídlí, totiž nesplňuje požadované normy a standardy. Zařízení tak hrozí odebrání licence a zánik.

Jenže školka se předání třídy brání. „Domnívám se, že sloučení dvou naprosto odlišných provozů a služeb není vhodné. A to z mnoha důvodů. Tím nejpodstatnějším je, že školka je zcela zaplněna a volnou třídu využívá pro vzdělávání dětí se zvláštními potřebami,“ uvedla ředitelka Šárka Borkovcová.

Navíc si stěžuje na to, že město nepřistoupilo k žádným legislativním úpravám. „Nevím, jak to bude s platbami za provoz, za energie, za úklid zahrady. Nevím, za jakých podmínek se bude třída rekonstruovat, což se nás také dotkne,“ říká.

Podle ředitelky byly všechny její připomínky k projektu smeteny ze stolu. Město na ni navíc podle jejích slov tlačí, aby prostor předala.

„Poté, co jsem odmítla, pokusili se úředníci města třídu převzít za mými zády. Přestože byli informováni, že jsem na školení ředitelů, vymáhali ten prostor na mé zástupkyni, kterou způsob jejich jednání velice rozrušil,“ doplnila Borkovcová, která neposlušnost pocítila i na výplatní pásce.

Nestandardní chování úředníků potvrzuje zástupkyně ředitelky Vlasta Floriánová.

„Vyhrožovali mi trestním stíháním a tvrdili, že pokud jim třídu nepředám, mohu dostat u soudu až dva roky. Z jejich jednání se mi udělalo hodně špatně,“ uvedla Floriánová.

Chyba je na straně školky, tvrdí starosta

Starosta Zdeněk Hrkal si však myslí, že vše bylo správně připraveno, a to po legislativní i pracovní stránce, a že chyba je na straně školky.

„Věřil jsem, že se město se svojí organizací dokáže domluvit. Ve školských zákonech a vyhláškách se jako dlouholetý ředitel střední školy vyznám a věděl jsem, co dělat. Jenže paní ředitelka doporučení rady města nerespektovala a od samotného začátku dělala vše pro to, aby se projekt nerealizoval. Pokud říká opak, je to lež,“ konstatoval.

Na webu města se navíc objevil článek podepsaný vedením radnice, který stávající ředitelku obviňuje, že prostor pro rekonstrukci dle potřeb Máji „skandálně odmítla předat a jejím zarputilým jednáním se celý projekt ocitl ve skluzu a hrozí dokonce uzavření Máji“.

„To zásadně odmítám. O tom, že Mája nevyhovuje, se ví už dlouho. Ale já musím bránit svoji školku a také sebe. Protože buď mohu porušit rozhodnutí rady města, která o stěhování rozhodla, nebo poruším vyhlášky a zákony, kterými jsem jako ředitelka vázaná,“ dodala Borkovcová.

Netají se tím, že kauza je pro ni nanejvýš nepříjemná a vzala jí nejméně rok života. Obrátila se dokonce na školského ombudsmana na ministerstvu školství, který jí dal částečně za pravdu. Nicméně upozornil, že ministerstvo není kompetentní řešit spory mezi zřizovatelem a ředitelem školy.

„Kdyby se Mája přestěhovala, bude přeplněná kapacita školky, a to zavání průšvihem. Pokud se Mája nepřestěhuje, tak to také bude průšvih. Je to vina vedení radnice, že měli jedinou verzi, na kterou tlačili. Bohužel, zřejmě to neošetřili legislativně. Pro nás to bude pochopitelně prioritní úkol. Začneme to okamžitě řešit, ale nejprve se s celou kauzou musíme důkladně seznámit,“ uvedl Antonín Jalovec, který takřka s jistotou opět zasedne do křesla chebského starosty.