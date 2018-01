Školky mají strach z přílivu batolat. Bude potřeba více učitelek, bojí se

Na první pohled vypadá ta myšlenka dobře. Rodiče mohou jít po mateřské do práce a o dvouleté dítě se jim postarají mateřské školy. To je, nebo alespoň donedávna byl, plán ministerstva školství.

Platit má od roku 2020. Šéf rezortu Robert Plaga se však nyní nechal slyšet, že podle něj je zbytečné přidávat zřizovatelům školek další povinnost. Navíc zkušenosti předškolních zařízení v Karlovarském kraji, které už dvouleté vzdělávají, ukazují, že splnit dosud platné nařízení ministerstva, nebude vůbec jednoduché.

Dvouleté děti potřebují odlišnou péči i jiný rytmus dne než děti tříleté. Některé neumí jíst lžičkou, jiné pít z hrnečku, další se neobejdou bez plen. Učitelé napříč krajem se shodují. Pokud bude takových dětí víc, vzroste tlak na vyšší počet pedagogů ve třídě. Výpomoc chůvy v tomto případě stačit nebude.

„Podle našich zkušeností by bylo ideální mít jen třídu dvouletých, kde ale bude víc personálu. Na jednoho učitele bych si představovala tak pět šest dětí. Nevím však, zda to bude z organizačního hlediska možné,“ říká ředitelka MŠ Vítězná Sokolov Vlasta Kaiserová.

A doplňuje, že dvouleté děti jsou, co se týče hry, velcí individualisté, potřebují častěji odpočívat a vyžadují pomoc s oblékáním a často i s jídlem. Také není výjimkou, že se jim stane malá „nehoda“. Pak je třeba dítě očistit, někdy i vysprchovat a kompletně převléci.

Tady však nastává problém. Když se učitelka věnuje jednomu dítěti, logicky nemůže být u těch ostatních. A nepomůže ani chůva, uklízečka nebo kuchařka, která na chvíli odběhne od svých povinností a ve třídě za učitele zaskočí.

„Děti by měly být pod dozorem pedagoga. On je ten, kdo za děti nese zodpovědnost,“ potvrzuje ředitelka Kaiserová. S tím se ztotožňuje také Hana Rybáková, učitelka školky v Lipové. „Loni jsme měli pět dětí mladších tří let a k nim jsme získali chůvu. Ale i tak to bylo velmi obtížné, protože takto malé dítě potřebuje velmi častou podporu dospělého,“ uvádí Rybáková, která se obává, že při vyšším počtu nesamostatných dvouletých dětí může nastat chvíle, kdy bude obtížné zajistit ve třídě pořádek a bezpečnost. Jeden člověk prostě starost o tolik malých dětí nezvládne.

V karlovarské 1. MŠ už loni zřídili takzvané jeslové třídy. V každé je zapsáno 19 dětí. „Je to hodně,“ přiznává ředitelka Zdeňka Tichá. Máme zajištěnou chůvu na 8 hodin denně a dvě učitelky, ale někdy jsou i tři lidé málo, zejména v době adaptace. Malé ‚nehody‘, tedy že se děti polijí nebo nestačí dojít na toaletu, se tu stávají docela běžně,“ říká.

Také proto tady mají pravidlo, že přijímají jen děti, které už nepotřebují pleny ani dudlík. Těm, kterým se stýská, pomáhá plyšový mazlíček a fotoalbum nejoblíbenějších věcí či osob, jež jim vyrábějí rodiče.

I Zdeňka Tichá si myslí, že školky budou potřebovat víc učitelek, pokud budou muset přijmout všechny dvouleté, jejichž rodiče o to projeví zájem. „Ideální by bylo mít jednoho učitele na 3 až 5 dětí. Tak jako to bývalo v jeslích. Na to však musí zareagovat vláda a podpořit školy finančně. Bez toho se to dělat nedá,“ zdůrazňuje.

Jako učitelka si ale myslí, že dítě do tří let by mělo být s matkou doma. Právě rodiče jsou v době prvního vývoje pro dítě velmi důležití. Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Okružní Aš Alena Soprová má podobný názor. „Takto malé dítě vyžaduje jednu osobu jen pro sebe. Je pro ně těžké se o učitelku či chůvu podělit. Nejlepší je u takto malých dětí domácí péče,“ míní Soprová.

Kontakt s matkou je nenahraditelný

Také podle ředitelky MŠ Zlaťáček Cheb Věry Pechrové je kontakt s matkou v tomto období pro děti nenahraditelný. Proto by stát měl podle jejích slov podporovat to, aby matky byly s dětmi do tří let doma.

„Předškolní vzdělávání takto malých dětí je náročné i s chůvou. Pokud bude takových dětí víc, budeme muset zřídit samostatné oddělení a zmenšit počet dětí ve třídě. Učitelky budou potřebovat personální podporu,“ doplňuje Věra Pechrová.

Možná ale nakonec bude všechno jinak. „Přikláním se k tomu otevřít debatu, zda je nutné zřizovatelům direktivně určovat další povinnosti. Terén a čísla dokazují, že to funguje i bez této tvrdé podmínky,“ konstatuje ministr školství Robert Plaga s tím, že povinnost přijímat děti mladší tří let měla pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji zpět do práce.

„Nechme to ale na zřizovateli a iniciativě rodičů. Možnost zařazovat děti mladší tří let do MŠ umožňuje školský zákon již nyní, a to v mateřských školách, které k tomu mají potřebné podmínky a mají volné kapacity. Věřím, že když ze strany rodičů bude poptávka, rozumný zřizovatel tomu vyhoví i bez této povinnosti,“ dodává ministr.