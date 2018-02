Karlovarští symfonici mají šanci na koncertní sál v Městské tržnici

Prodejní pulty, chladicí boxy a pokladny v nynějším supermarketu možná vystřídají sedadla, pódium a dirigent s Karlovarským symfonickým orchestrem (KSO). Hudební těleso má dlouhodobě problémy s tím, že v lázeňském městě není vyhovující koncertní sál, a tak se muzikanti neustále stěhují a vystupují na různých místech, kde ale nemají potřebné zázemí.

Ředitel KSO Petr Polívka považuje vybudování koncertního sálu v prostorách tržnice za ideální řešení. „Na rozhodnutí máme přibližně měsíc,“ uvedl náměstek primátora Michal Riško.

Budovu v centru má město možnost získat na základě předkupního práva, které uzavřelo při prodeji objektu v roce 1996. „V okamžiku, kdy se majitel rozhodne tržnici prodat, musí oslovit i nás,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek. A to se také stalo.

Pokud by se představitelé města rozhodli tržnici odkoupit, budou na ni muset sehnat 93 milionů korun. Získat dotaci je podle primátora spíš nereálné, pokud by tedy radní a zastupitelé návrh na odkup schválili, nejpravděpodobnější cestou k financování je podle Kulhánka bankovní úvěr.

„Kdyby se město rozhodlo objekt odkoupit, bylo by to nejlepší nejen pro nás, ale i pro Karlovy Vary jako takové,“ komentoval situaci Petr Polívka.

Tržnice žádný interiér nemá, je do ní možné vestavět cokoliv

O Městskou tržnici se zajímá od chvíle, kdy do Karlových Varů přišel. „Můj zájem vedl tak daleko, že jsem se několikrát sešel s majitelem, abychom o budoucnosti objektu diskutovali,“ řekl Polívka. To, že tržnici město vůbec kdy prodalo, považuje za skandální rozhodnutí.

Ve prospěch symfoniků hraje hned několik faktů. Městská tržnice je ve frekventované části Karlových Varů, což značí velký potenciál návštěvnosti. Navíc úpravy interiérů by nebyly až tak finančně náročné. „Tržnice vlastně žádný interiér nemá, je tedy možné vestavět do ní prakticky cokoliv. Objekt je dostatečně reprezentativní, navíc je možné, že bychom na jeho úpravy mohli získat dotace,“ uvedl náměstek primátora Jiří Klsák.

Podle představ Petra Polívky by se z tržnice mělo stát kulturní centrum Karlových Varů. Vedle koncertního sálu v něm vidí i výstavní síň a možná i odnož pražské konzervatoře. „Jednoduše řečeno, nad tržnici není,“ rozplýval se ředitel KSO. „Jak lokalita, tak vnitřek je to nejlepší, co bychom mohli mít,“ doplnil.

Jeho sny jdou ale ještě dál. „Dokázal bych si představit, že by se okolí Městské tržnice mohlo stát náměstím, které Karlovy Vary nemají. Místem, kde by se lázeňská část setkala se zbytkem města,“ dodal.

O koncertním sále KSO se nejčastěji mluví v souvislosti s budovou Císařských lázní. Navrhované úpravy prostor pro potřeby hráčů by ale byly technicky náročné, navíc jsou v rozporu s představami památkářů (více v článku Koncertní sál v Císařských lázních být nemůže, vzkázali památkáři). I z tohoto hlediska se tak tržnice jeví jako vhodnější místo.

Optimismus ale trochu brzdí primátor Kulhánek. „Jedna věc je objekt koupit, druhá ale udělat z něj koncertní sál,“ řekl v narážce na finanční náročnost projektu.