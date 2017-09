Sokolov ještě před plesovou sezonou opraví další část domu kultury

Rekonstrukce by měla být dokončena nejpozději do poloviny prosince. Řekl to starosta Sokolova Jan Picka.

„Malý sál projde celkovou rekonstrukcí. To znamená, že se vymění podlahy, určitě se bude pracovat na stropě. Dnes jsou tam takové nevzhledné hliníkové lišty, které překrývají historický žebrový strop. Budou se rekonstruovat sociální zařízení a i vzhled interiéru dostane jinou podobu,“ řekl Picka.

Původní historický strop se podařilo odhalit už v minulých letech při rekonstrukci hudebního klubu M. Městský dům kultury vznikl jako hornický dům ve 20. letech minulého století. Generální opravou prošel v letech 1967 až 1970, dalším výrazným zásahem byla v roce 2006 výměna oken a oprava fasády.

Velký sál ještě na opravu čeká

Interiér kulturního domu, který je dnes hlavním dějištěm plesů a dalších společenských akcí, opravuje město v posledních letech postupně. Opravené už jsou například taneční zkušebny, banketní salonek nebo kuchyně hlavní restaurace.

Město si původně nechalo zpracovat projekt, který počítal s rekonstrukcí celého interiéru za stovky milionů korun. Nepodařilo se ale sehnat peníze. Na zásadní proměnu tak naopak ještě čeká velký sál, který je pro provoz kulturního domu zásadní. Jeho rekonstrukce bude v následujících letech nezbytná.

„Ve velkém sále bude potřeba udělat úplně nové zázemí pro zvukovou a světelnou aparaturu i pro účinkující. A to nemluvím o samotném posezení. Náklady zatím neumím odhadnout, půjde ale o desítky milionů korun,“ uzavřel starosta.