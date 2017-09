Vary chtějí vrátit mezinárodnímu letišti tradiční východní klientelu

Služby mezinárodního letiště využívá v současné době jen zhruba deset procent všech turistů z Ruské federace. Do kraje podle statistiků během prvního pololetí dorazilo přes 44 tisíc ruských návštěvníků, letiště odbavilo ale jen čtyři tisícovky z nich. Hejtmanka Jana Vildumetzová se kvůli tomu vydala do Moskvy.

„Potřebujeme rozšířit vzletovou a přistávací dráhu tak, aby v Karlových Varech mohla přistávat všechna letadla včetně těch velkokapacitních,“ uvedla po svém návratu.

S modernizací dráhy by mohl kraji pomoci vládní program Restart, přičemž posílení kapacity letiště je jedním z jeho zamýšlených konkrétních opatření. Jeden z cílů hejtmančiny návštěvy byl podle ní i ten, aby se v Rusku o regionu více vědělo.

Do Varů míří stále více Rusů

Počet klientů z Ruské federace v kraji během prvního pololetí stoupl o bezmála 40 procent. Podle primátora Petra Kulhánka dosahuje úrovně roku 2012 či 2013. Proto by podle něj bylo dobré vrátit se k i k původnímu rozsahu linek.

„Létala samozřejmě pravidelná linka do Moskvy, ale v daleko větší frekvenci. Dále Petrohrad jednou týdně, ale také byl úspěšný. Myslím si, že na tato dvě města bychom se měli soustředit,“ řekl.

Připomněl, že tehdy existovalo také spojení se zauralskou oblastí, odkud do Karlových Varů stále jezdí lázeňští hosté. Nyní musejí přes Prahu. Zástupci krajského města tuto věc probírali minulý týden během návštěvy v Chanty-Mansijsku. Jde o ropnou oblast, kde zdejší lázeňskou péči potřebuje řada lidí kvůli pohybovému aparátu.

„Pro ně by bylo samozřejmě daleko jednodušší, pokud by přiletěli za tři a půl hodiny přímou linkou, než když k nám poletí přes Moskvu a Prahu, kde se suma sumárum pod deset hodin nedostanete,“ uvedl Petr Kulhánek. Zmínil přitom, že v případě dostatečného počtu klientů by v úvahu přicházela sezonní spojnice.

V současné době z karlovarského letiště létá dvakrát týdně pravidelná letecká linka do Moskvy, charterové spojení do Taškentu a na konci srpna se uskutečnil poslední let sezonní linky do Tel Avivu.

„Chtěli bychom navázat na rok 2012, kdy letiště poprvé v historii v jednom roce odbavilo sto tisíc cestujících,“ říká hejtmanka. V dobách rostoucího zájmu létaly pravidelné spoje do Jekatěrinburgu, Moskvy, Petrohradu, Samary a Ťumeně.

Vildumetzová už požádala prezidenta Miloše Zemana, zda by se mohla stát členkou české delegace při jeho listopadové prezidentské návštěvě Vladimira Putina. Předpokládá, že by tam na Karlovarský kraj mohla upozornit nejvyšší představitele státu.

Ředitelka karlovarského infocentra Jitka Ettler Štěpánková připomíná, že hosté z Ruské federace jsou zajímavou klientelou. „Tráví zde nejdelší dobu, a to průměrně dvanáct dní. Němci a Češi přibližně čtyři až pět dní, takže se jedná o krátkodobější pobyty,“ uvedla.

Osobně by ale byla ráda, kdyby se Karlovy Vary nesoustředily jen na východní klientelu. V případě leteckého spojení se Západem to ale nebude úplně jednoduché. Podle primátora se jí letiště zřejmě nedočká dřív než po rozšíření dráhy.

„Pokud vznikne nějaká solitérní linka na Západ, tak bude záležet na jejím potenciálu. Ale jednu zkušenost máme neblahou, a tou je Düsseldorf,“ podotkl. Projekt spojnice s Německem letos po pár týdnech provozu zkrachoval.