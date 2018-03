Kraj získal důležité pozemky, bude moci rozšířit mezinárodní letiště

„Podařilo se nám získat pozemky z vlastnictví státu. Nebylo to jednoduché, protože si o ně požádaly i Karlovy Vary, proto jsme se s panem primátorem dohodli, že se jich město vzdá. Kraj je díky tomu získal bezúplatným převodem,“ řekl krajský náměstek pro majetek Dalibor Blažek. Jedná se přibližně o jedenáct tisíc metrů čtverečních plochy.

Žádost Karlových Varů o pozemky, které chce i hejtmanství, je podle krajského náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka tak trochu historickou záležitostí, kterou Dalibor Blažek napravil. „Město má v tomto ohledu před krajem vždy přednost, Karlovy Vary nám ale vyšly vstříc,“ doplnil.

Aby se mohl kraj do modernizace pustit, potřebuje podle odhadu desítky tisíc metrů čtverečních parcel. Kromě těch státních jsou to podle Dalibora Blažka další tři okruhy. Jde o pozemky patřící Lesům ČR, kde ale musí hejtmanství požádat karlovarský odbor životního prostředí o vynětí z pozemků určených k ochraně lesa.

Další skupinou jsou parcely dvou soukromých majitelů a poslední jsou ty, které kraj směňuje s magistrátem za jiné pozemky v Olšových Vratech. Momentálně společně řeší jednu z polních cest. Podle primátora Petra Kulhánka se na věci intenzivně pracuje.

„Směna vyvolá nutnost přesunu prostupu pro zemědělskou techniku v uvozovkách z jednoho pole na druhé. To byla sice komplikace, ale odbory majetku města i kraje postupují ve shodě,“ uvedl. Odhaduje přitom, že vše bude připravené v řádu týdnů, pak může město směnu schválit. „Nepředpokládám žádný problém s vyslovením souhlasu,“ doplnil primátor.

Vedení kraje počítá s tím, že za potřebné pozemky zaplatí několik milionů korun. „Předpokládáme, že vynětí to bude za 1,5 milionu korun, v případě soukromých majitelů to bude zhruba 700 tisíc a u Lesů ČR ještě nedošlo k určení částky,“ vyjmenoval Dalibor Blažek.



Za samotné parcely by to podle něj mohlo být zhruba 50 tisíc, ale pokud na nich budou stromy, půjde ještě o vyčíslení této ztráty. V případě magistrátu by se mělo jednat o směnu, polní cesta by měla vyjít na zhruba tisícikoruny.

Současně se získáváním pozemků už vzniká i studie, jak by se letiště mohlo v budoucnu rozvinout. „Nepočítáme s tím, že by někdo nechtěl zachovat leteckou dopravu v kraji, když už ji tady máme. A to i při těch nákladech, které se v minulosti do letiště investovaly. Blížíme se k půl miliardě a byla by škoda takovou věc zrušit,“ řekl Martin Hurajčík.

Zmínil přitom, že v jednání jsou jak další linky, tak rozšíření ruského nízkonákladového spoje společnosti Pobeda. Ten momentálně létá mezi Karlovými Vary a Moskvou dvakrát týdně, přičemž letadla jsou podle Martina Hurajčíka zaplněná z 90 procent. Karlovy Vary jsou první destinací tohoto dopravce v České republice a šestnáctým místem v její mezinárodní síti linek.