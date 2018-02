Hlavní uzel karlovarské MHD čekají velké úpravy, vydržet musí deset let

8:51 , aktualizováno 8:51

Vedení karlovarské radnice chce opravit hlavní uzel městské hromadné dopravy u Tržnice. Sloužit má do doby, než vznikne integrovaný dopravní terminál. Stát by měl do deseti let.