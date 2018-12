Studenti a senioři budou v karlovarské MHD od ledna jezdit zdarma

„Roční jízdné zdarma bude vázané na Karlovarskou kartu, a to od 1.1. 2019,“ oznámila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová.

Zatím nejlevnější tarif v Karlových Varech vychází pro studenty a seniory na korunu za den. Za roční jízdné tak platí 365 korun. Nevztahuje se ale na lidi ve věku od 19 do 26 let.

„Další změny chystáme, nicméně je musíme ještě dořešit po právní a technické stránce,“ uvedla náměstkyně primátorky Hana Zemanová.



Kvůli jízdnému zdarma připravuje vedení radnice také změnu ve službě senior expres, která v Karlových Varech funguje od 1. června. Určená bude pro trochu jinou věkovou skupinu.



„Jestliže říkáme, že od 65 let plus nabízíme od 1. ledna jízdu MHD zdarma, tak senior expres bude pro klienty od 70 let plus, abychom to nedublovali,“ uvedla primátorka.

Službu zajišťuje pro město dopravní podnik, a to prostřednictvím jednoho auta. Podle primátorky potřebám obyvatel dostačuje.