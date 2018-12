Kdo nesežene Mikuláše, čerta a anděla, musí za nimi do ulic či na besídku

Většina rodičů navíc mikulášskou návštěvu řeší až na poslední chvíli. Šanci uspět pak mají spíše na hromadných besídkách či náhodně v centru města.

Děti v chebských rodinách navštěvuje jako Mikuláš například Milan Škoda. On a jeho skupina mají ale dnešní harmonogram plný a další nabídky nepřijímají.

„Hodně lidí to nechalo až na tento týden. Vyvěšuji inzerát vždy tak 14 dní dopředu a plno mám zhruba do týdne. Nejvíce lidí volá začátkem prosince, ale to už musím odmítat. Na jednu rodinu počítáme čas kolem půl hodiny, reálně jich tedy za večer stihneme obejít deset až dvanáct. Záleží na trase,“ popisuje Milan Škoda.

Kdo si podle něj se sháněním nepospíšil, návštěvu Mikuláše již domů těžko sežene. „U nás v Chebu vím pouze o zhruba čtyřech dalších skupinách, které to zajišťují. Naše cena je čtyři sta korun. U ostatních je to dost podobné. Ceny se pohybují zhruba od dvou do šesti set korun. V Praze je to jinak. Tam si za domácí návštěvu zaplatíte klidně i dva tisíce,“ dodal Škoda.

Také v Karlových Varech či Sokolově se dali sehnat Mikulášové za podobnou cenu. Nejlevnější nabídky začínaly na sto padesáti korunách, obvyklá cena je pak kolem tří až čtyř set korun. Skupin je však stále méně. Pár inzerátů bylo na sociálních sítích, kontakty se ale šíří hlavně skrze známé.

„Letos máme návštěv celkem dvacet devět. Na jednom místě na nás čeká dokonce dvanáct dětí. Dříve jsem musela po městě roznášet lístečky, nyní stačí napsat na Facebook a máme hned plno. Před pár lety chodilo po městě skupin více, nyní už je nás jen pár,“ vysvětluje Sabina Rákošová, která chodí dělat Mikuláše do rodin v Nové Roli.

Poslední šancí je vydat se s dětmi do centra města, kde se někdy procházejí skupiny bez předem zařízených návštěv a za dobrovolnou cenu. „Jedeme vždy vlakem do Varů a z nádraží jdeme pěšky po Masarykově ulici až k poště. Dál dojít nestihneme. Zastavuje nás totiž obrovská spousta lidí. Děti nám říkají básničky, zpívají písničky. Loni už jsme ale moc jiných skupin nepotkali, spíš jich ubývá,“ popisuje Hana Bartošová z centra DUHA, která se věnuje půjčování kostýmů a pořádání různých dětských oslav.

Výlet do Varů v kostýmech čertů, Mikulášů a andělů přitom původně plánovala jako zábavu pro děti, které již odrostly a chtěly si vyzkoušet mikulášskou nadílku z druhé strany. Tradiční vycházku půjdou i letos.

„Často nás zvou do rodin, na to ale bohužel vůbec není čas. Hodně lidí si u nás také kostýmy na tento den půjčuje a dělají si čerta, Mikuláše a anděla pro své děti sami,“ dodala Bartošová.

Kdo nesežene mikulášskou návštěvu přímo domů a na kostýmované postavy nenarazí ani v centru města, může se nadílky zúčastnit například v některém z domů dětí a mládeže, v kulturních centrech či na různých besídkách.

„Ještě loni jsem dávala dceři Mikuláše za okno, letos se chystáme na pohádku do divadla v Chebu, která je spojená s mikulášskou nadílkou. Do knihy hříchů ale zatím nic nepíši, když malá zlobí, řekneme si to radši rovnou než na veřejné besídce,“ uvedla Eliška Malíková, která s dcerou poctivě nacvičuje básničku a písničku pro Mikuláše.