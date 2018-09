K výtahům přibudou po modernizaci chebského nádraží i eskalátory

Chebské radnici se podařilo domluvit, aby investor kývl na návrh udělat v projektu změnu.

„Výtahy jsme uvítali. Je to pro vozíčkáře, lidi s pohybovým omezením nebo rodiče s kočárky konečně šance, jak se bezpečně a pohodlně dostat z nádražní haly k vlaku a opačně. Ale napadlo nás, že by bylo vhodné, kdybychom kromě výtahů na chebském nádraží měli i pohyblivá schodiště. Lidé by se nemuseli do schodů tahat s těžkými kufry a taškami,“ vysvětlil starosta Zdeněk Hrkal.

Ten začal se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem celé akce, jednat o změnách již hotového projektu.

„Ukázalo se, že žádný nápad není předem ztracený. Na SŽDC uznali, že moderní nádraží v 21. století by eskalátory mít mělo. Už se pracuje na změně projektu. Novinka má začít sloužit v průběhu příštího roku,“ dodal Hrkal s tím, že snahu Chebských podpořil také kraj.

Oprava chebského železničního uzlu zahrnuje úpravy nástupišť a kolejiště za celkem půl miliardy korun. Úpravy se dotknou i zastřešení a osvětlení peronů. Rekonstrukcí projde také podchod. Vše za běžného provozu. Hotovo má být v září příštího roku (podrobněji v článku V Chebu začala půlmiliardová oprava nádraží, nejvýznamnějšího uzlu v kraji).