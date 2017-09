VIDEO: Na šemnický most stále vjíždějí navzdory zákazu těžká auta

Na situaci upozorňuje karlovarský zastupitel Jiří Kotek. Ten se problémům kolem mostu věnuje zhruba pět let. Ve své stížnosti s lítostí konstatuje, že i přes proklamace funkcionářů efektivní opatření chybějí. Karlovarský kraj, kterému most patří, vymýšlí, jak řidičům v cestě zabránit.

„Z fotografií zespodu mostu není zjevně patrné, jak je most poškozen a jak průjezd každého vozidla zavibruje spoji, nosníky a zacvičí s dřevěným svrškem mostu - který ovšem doslova odchází před očima! Spáry jsou zanesené hlínou, drží se v nich voda a dřevěné mostovky hnijí,“ popsak Kotek. Všem doporučil osobní návštěvu, aby si udělali obrázek, v jakém stavu most je.

V minulosti přitom představovaly největší problém kamiony mířící do společnosti Karlovarské minerální vody v Kyselce. Stáčírna už před dvěma lety upozornila své smluvní partnery, že silnici číslo 22214 nesmějí používat nákladní soupravy. Podle zástupce Karlovarských minerálních vod Pavla Nováka jim to společnost připomíná opakovaně.

„Instruováni jsou i všichni řidiči našich smluvních dopravců. V roce 2015 jsme také s dopravci uzavřeli dodatky k přepravním smlouvám, které smluvní pokutou sankcionují případné porušení zákazu vjezdu na komunikaci č. 22214 a na most v Šemnici. Každý nahlášený incident vždy v plném rozsahu prošetřujeme a se smluvním dopravcem řešíme,“ řekl.

Jak dále uvedl, tyto kroky společně s krajskými opatřeními přispěly k tomu, že poslední hlášení o vjezdu kamionu na most je z července minulého roku. Jednalo se prý o omyl zahraničního řidiče, který neznalý místních poměrů porušil dopravní značení.

„Jednotlivé excesy nedisciplinovaných řidičů nelze zřejmě nikdy zcela vyloučit, ale z období posledního roku nám nikdo žádné nové případy porušení zmiňovaného zákazu vjezdu nehlásil,“ informoval.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové za potížemi stojí navigace, které řidiče kamionů na most vedou. O situaci už mluvila i s generálním ředitelem Karlovarských minerálních vod Alessandrem Pasqualem. „Říkala jsem, že musíme udělat nějaké opatření, aby tam kamiony nezajížděly. Bohužel, my musíme postupovat v souladu s platnými předpisy,“ uvedla hejtmanka.

Návrhy narazily u policie

Náměstek pro dopravu Martin Hurajčík konstatoval, že opatření nejsou dostatečná, jenomže další řešení narazila u dopravní policie a karlovarského magistrátu.

„Ztotožnil se s policejním stanoviskem, že informace pro řidiče o zákazu vjezdu těžkých vozidel jsou dostatečné. Nicméně zvažujeme další možnosti, a to ať orientační, tak stavební, nahoře na křižovatce u Boru,“ řekl.

V úvahu by podle něj připadalo upravit křižovatku tak, aby se pak kamion do zatáčky nevytočil. K tomu ale kraj potřebuje projekt. „Ten nejde udělat přes den, takže musíme nejdřív vyřešit s policií, co nám povolí, a potom řešit s projektantem, jak dál pokračovat,“ uvedl náměstek.

Jiří Kotek se ve své stížnosti zmínil i o stavbě nového mostu, která byla jeden čas ve hře. Martin Hurajčík se ale nedomnívá, že jde o nutnou věc, když v Šemnici už jeden most stojí.

„Tady je spíš třeba provést opatření, aby ho nemohla ničit těžká vozidla,“ zmínil. Zároveň ujistil, že most je až na běžné opotřebení v pořádku a krajská správa a údržba silnic se o něj průběžně stará.