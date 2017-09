Autobus s turisty uvázl na mostě v Šemnici, kam nesmějí těžká auta

Na událost upozornil šemnický občan Petr Nývlt, který pořídil i fotografie autobusu. Zhruba čtyři desítky cestujících z něj musely vystoupit.

Policie pak navedla řidiče autobusu na most, kterým musel projet, neboť by se na místě kvůli zábranám už nevytočil.

„Díky dlouhodobě neřešeným problémům s mostem se u nás dnes opět zasekl osmnáctitunový autobus plný turistů. Ti opravdu budou mít dobré vzpomínky na to, jaké silnice a dopravní značení v tomto kraji máme,“ napsal Nývlt na hejtmanství.

Most patří Karlovarskému kraji, který se těžkým autům pokusil zabránit ve vjezdu již několikrát. Zatím neúspěšně.

„V Šemnici jsme chtěli udělat nové dopravní značení, které by řidiče upozorňovalo, aby po mostě nejezdili. Bohužel, silničně-správní úřad karlovarského magistrátu umístění tabule zamítl, a to na základě stanoviska Policie ČR,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Od šéfa krajské dopravní policie Pavla Žíhy ale dostala slib, že situaci ještě zváží a stanovisko přehodnotí. To samé během návštěvy krajského úřadu řekl Žíha i náměstkovi pro dopravu Martinu Hurajčíkovi.

„Ceduli bychom umístili nahoru na křižovatku za Bor. Byla by to velkoplošná podbarvená cedule se zákazem vjezdu. Jestliže si těch současných řidiči nevšímají, je to samozřejmě jejich chyba, ale doplácejí na to naše silnice,“ řekl náměstek.

Ten společně s Pavlem Žíhou a krajskými silničáři plánuje také stavební úpravy křižovatky u Boru, což ovšem nebude ze dne na den.

„U všech těchto projektů chvíli trvá, než vzniknou. Pak podléhají vyjádření policie a následně i magistrátu. Proto chceme rychlejší variantu,“ naznačil Martin Hurajčík.

Zatím posledním opatřením, které kraj proti těžkým autům na šemnickém mostě udělal, byla instalace železných sloupů a betonových svodidel. Jsou tam od loňského jara. Tehdejšímu vedení kraje trvalo deset měsíců, než dokázalo přesvědčit všechny úřady, aby s instalací zábran souhlasily.