VIDEO: S partnerkou za zády a psem ve vozíku. Motorkáři dali sbohem sezoně

Akci, které se zúčastnilo několik stovek bikerů, tradičně pořádá karlovarský klub Lion Bikers. „Letos už podvanácté. Je to příležitost potkat lidi, které jsme neviděli celou sezonu. Na jaře se všichni rozjedeme, tak aspoň teď máme šanci si pořádně pokecat,“ konstatoval Ladislav Nikl z pořádajícího klubu.

Spanilé jízdy, která celý motorkářský konvoj zavedla přes Bečov, Horní Slavkov, Loket a Sokolov až na statek Bernard v Královském Poříčí, se zúčastnili jezdci nejen z regionu, ale i z jiných koutů republiky. „Vloni jsme tady měli i kluky z Moravy,“ dodal Nikl.

„Když je čas, tak jedeme,“ přiblížil na parkovišti před jenišovským supermarketem, odkud kolona vyjížděla, František Sandner, jeden z účastníků spanilé jízdy.

Motorku sedlá už od roku 1975. Krásu a volnost jízdy v jedné stopě okusil už jako malý kluk. „Když to vrčelo pod zadkem, tak se prostě jezdilo,“ zavzpomínal motorkář na úplné začátky.

Co se děje na silnicích, kde řidiči „plechovek“, tedy aut, občas připravují motorkářům krušné chvilky, bere s nadhledem. „Záleží na lidech. Někdy trefíte na dobrého plechovkáře, jindy na blbce. To samé se ale dá říct o motorkářích samotných,“ střelil si do vlastních řad motorkář.

Pavel Weiser z Chebu zvolil zlatou střední cestu. Na silnice vyráží na tříkolovém monstru značky Fecht. A monstrum je to nejen konstrukcí, ale i designem. Majitel stroje se totiž nechal inspirovat slavným filmem Predátor. Trike, jak se podobným tříkolovým vozidlům říká, sice dokáže upalovat rychlostí značně převyšující české limity, podle jeho majitele je ale lepší vychutnávat si pomalejší jízdu.

„Navíc se při vyšších rychlostech staví na zadní,“ přiblížil argument pro pomalejší tempo Weiser. Jeho stroj se občas rád postaví na dvě zadní kola i při razantnějším rozjezdu. „Když se mi to stalo poprvé, všichni kolem tleskali, protože mysleli, že to bylo schválně. Ale já byl docela podělanej,“ dodal se smíchem