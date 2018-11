Systém, který bude umět předpovědět zločin, pomáhá strážníkům už dnes

„Aktuálně řešíme otázku nadstaveb tohoto systému,“ konstatoval ředitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák.

To znamená automaticky propojit systém s těmi, které doposud používají strážníci v každodenní praxi.

„Takže například v okamžiku, kdy se rozezní tísňová linka 156, už nemusí její obsluha zakládat novou událost, založí ji sám systém,“ vysvětlil Vlasák.

Pod MP Managerem nejnověji pracují i mobilní tiskárny, které se staly součástí vybavení strážníků v ulicích města (podrobněji v článku Lístek kvůli přestupku už nemusí strážníci psát ručně, dostanou tiskárny).

Možnosti MP Manageru však leží ještě podstatně výš. Nedá se sice mluvit o úplném a přesném předpovídání věcí příštích, na základě statistických dat se ovšem dokáže tento systém k podobným předpovědím výrazně přiblížit.

To ovšem obnáší propojit všechny možné databáze. A na to podle Vlasákova názoru zřejmě není správná konstelace. Například už kvůli ochraně osobních dat, tedy GDPR.

„Aby měl systém vypovídající hodnoty, musely by být propojené databáze všech možných institucí. Nejen městské či státní policie, ale také úřadu práce, vězeňské služby, sociálky a dalších,“ naznačil velitel karlovarských strážníků. Teprve poté, co by se systém nasytil potřebnými daty, dalo by se začít uvažovat o predikci problémů.

„V zahraničí podobné systémy fungují, kvůli rozdílným legislativám je ovšem nelze jednoduše přenést beze změn do českého prostředí. Když se projekt MP Manageru spouštěl, pořádalo ministerstvo vnitra na toto téma konferenci Mapy budoucnosti. Celé to ale nějak usnulo. Podle mého není správná motivace ke sdílení dat,“ posteskl si Vlasák.

Data, jimiž plní systém sami strážníci, sice na předpovídání problémů nestačí, ke statistickému vyvození některých faktů ovšem ano. „Je schopen na základě získaných statistických dat určit, kde, případně i kdy můžeme očekávat problémy, a to dejme tomu s počtem přestupků,“ konstatoval velitel městské policie.

Jako příklad uvedl mezinárodní filmový festival. „Při něm dokáže MP Manager z dat z předchozích let dovodit, kde budou problémy. Letos se to například projevilo v případě parkování na cyklopruhu v Bezručově ulici. Tam bylo v minulých letech stání aut povolené, letos poprvé ne. A to se pochopitelně projevilo na počtu řešených přestupků v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že vše má svou setrvačnost, lze tedy statisticky dovodit, že příští rok budou v této lokalitě problémy opět, i když už ne v takové míře,“ dodal Marcel Vlasák.