Lidé uvidí, jak se za Mattoniho oblékali lahvářka, bednář nebo účetní

„Kompletní proces stáčení je jedno z témat, které jsme nezpracovali, proto jsme ho vybrali pro sezonní výstavu. Snažili jsem se maximálně vytěžit, co jsme měli a využili jsme i figuríny, které nám zbyly z loňské výstavy,“ uvedla autorka Veronika Kudláčková Psotková, která společně s manželem stojí za stálou expozicí muzea.

Nyní se snažila zmapovat základní profese stáčírny a expedice minerálních vod, které návštěvníky seznámí s procesem začínajícím příjezdem vratných lahví.

„V druhém patře pak máme administrativu, kterou představuje kancelář pana účetního s hospodyní,“ popsala autorka. Nová výstava podle ní nabízí i vhled do současného a minulého provozu, které jsou si velice podobné. „Jen technologie se změnila,“ poznamenala.

Součástí sezonní novinky je i pohled na tehdejší odívání, čímž muzeum navázalo na loňskou výstavu kostýmů ze seriálu Já, Mattoni (o výstavě jme psali v článku V čem chodil Mattoni nebo císařovna Sissi. Kostýmy přibližují dávné časy). Návštěvníci uvidí například oděvy pro lahvářky, bednáře a další. Kostýmů je necelá desítka a většina z nich pochází z fundusu České televize.

„Kostýmy jsou vybrané tak, aby odpovídaly požadavku na dokumentaci života firmy. Postavy žen ve stáčírně, bednářů, plničů a účetního jsme vytvořili podle dobových fotografií,“ uvedla Andrea Králová, která je autorkou kostýmů k seriálu Já, Mattoni.

Zatímco loňská výstava byla podle ní věnovaná měšťanské kultuře, ta letošní se specializuje na pracovní oděv. „Lidé nosili do práce starší civilní oblečení, fasovali ale zástěry. Jinak záleželo na tom, kde konkrétní člověk pracoval,“ popsala Andrea Králová.

Výstavu věnovanou firmě Heinricha Mattoniho si mohou zájemci prohlédnout do 16. září. Muzeum se letos zapojí do Festivalu muzejních nocí a během jeho prvního víkendu bude k vidění zdarma, navíc v prodloužené otevírací době. Od tohoto pátku do neděle 20. května tak bude muzeum otevřené až do 19 hodin.

Na vstup zdarma se mohou těšit i turisté, kteří se vydají na tradiční Kyselské slavnosti. Ty se letos konají 26. května. Kromě Muzea Mattoni, které funguje třetí sezonu, se mohou lidé letos v Kyselce vydat po nové Mattoniho stezce s podtitulem Po stopách skřítků. Je dlouhá bezmála čtyři kilometry a zájemcům podává informace o historii obce i o budovách bývalých lázní, které prochází stavební obnovou (více o stezce čtěte v článku Nová Mattoniho stezka v Kyselce vede návštěvníky po stopách skřítků).