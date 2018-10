Přiveď kolegu. Firmy zapojily do shánění nových lidí i zaměstnance

„Máme vlastní kariérní centra, organizujeme náborové dny či prohlídky závodu. Pořádáme rovněž poradny pro zájemce o změnu zaměstnání či při hledání nového. Spolupracujeme rovněž se školami a univerzitami,“ vypočetla aktivity společnosti Witte její mluvčí Michaela Matuchová.

Nábor pomocí vlastních zaměstnanců kromě Witte zkouší například i ve společnosti ept connector. Podle vedoucí ekonomicko-personálního úseku firmy Martiny Pádrové se program Přiveď svého kolegu, který stávající zaměstnance motivuje k hledání dalších posil týmu, osvědčil.

„Hodně rovněž využíváme takříkajíc alternativní lidské zdroje, jako jsou tělesně postižení či odsouzení. Máme externí firmu - chráněné dílny pro lidi s tělesným postiženým. Při zaměstnávání odsouzených pak spolupracujeme s věznicí v Kynšperku nad Ohří,“ doplnila Martina Pádrová.

Do budoucna se ovšem situace v kraji ještě zhorší. Chystaná průmyslová zóna Ostrov-sever či vývojové středisko automobilky BMW budou v nadcházejících letech znamenat další požadavky na pracovní sílu. Jenom v ostrovské průmyslové zóně by to mělo být až tisíc lidí.

„BMW Group přijde do regionu s nabídkou velice atraktivních pracovních míst. Pokud bychom nevěřili, že najdeme adekvátní zaměstnance, k realizaci bychom nemohli přistoupit,“ komentoval možné problémy v blízké budoucnosti David Haidinger, mluvčí společnosti BMW Group.

V rámci kraje patří právě Sokolov, v jehož sousedství polygon vyrůstá, dlouhodobě k městům, kde je nezaměstnanost nejvyšší. „Je třeba mít na paměti, že se bavíme o horizontu několika let. Situace se může ještě několikrát změnit,“ dodal mluvčí českého zastoupení mnichovské automobilky.

Samotné burzy práce už problém neřeší

Dosud využívané burzy práce ztrácejí postupně význam. Podle zkušeností některých průmyslových firem už nejsou tím nástrojem, který by jejich trable se sháněním nových sil pomáhal vyřešit.

„Naše zkušenost je, že uchazeči z řad klientů úřadu práce víceméně nemají zájem o zaměstnání,“ shrnula zkušenosti podniku Witte Michaela Matuchová. Klienti úřadů práce přitom tvoří naprostou většinu těch, kteří na burzy chodí.

Přesto se náboráři podniku podobných akcí účastní jak v Karlových Varech, tak v Sokolově, Chebu či Ostrově. „Ale prakticky bez jakékoliv výtěžnosti,“ posteskla si Matuchová.

Obdobné zkušenosti mají i v habartovské společnosti ept connector. Martina Pádrová označila úspěchy náborářů za drobné. „Občas ale prostřednictvím burzy nové zaměstnance najdeme,“ připustila Pádrová.

I podle jejích zkušeností ale burzy navštěvují většinou ti, kteří tam jdou pouze z povinnosti a o práci vlastně ani zájem nemají. „Ti, kteří skutečně pracovat chtějí, si za současné situace uplatnění najdou,“ dodala.

Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, nicméně aktivitu úřadů práce chválí. „Bohužel v době hospodářské konjunktury jsou to svým způsobem zbytečné akce,“ konstatoval.

Vychází ze zkušeností zaměstnavatelů v kraji. „Ti už na podobné akce rezignovali. Mezi klienty úřadu už totiž nejsou lidi, kteří jsou pro ně vhodní. Nemá tedy cenu investovat čas a peníze v okamžiku, kdy nedostanou nic zpátky,“ tlumočil ohlas firem Kříž.

Sama hospodářská komora dělá jednou ročně takzvaný Veletrh zaměstnanosti. „Na něj ovšem zveme i širokou veřejnost či studenty posledních ročníků středních škol, které mohou zaměstnavatelé oslovit přímo. Ale ani tyto akce už nemají takový efekt jako ještě v nedávné minulosti,“ připustil šéf krajské hospodářské komory.