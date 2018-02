Cheb dá novým strážníkům 70 tisíc. Bonus mohou získat i lékaři a sestry

Náborové příspěvky pro nové strážníky nejsou ničím novým. Vzhledem k dlouho přetrvávajícímu podstavu už je nabízí několik měst v kraji. V Ostrově a v Karlových Varech dávají nováčkům 50 tisíc korun. Ani to však podle zkušenosti Marcela Vlasáka, velitele karlovarských strážníků, není zárukou, že by se do řad městské policie hrnuli noví zájemci.

Ani u státní policie se už bez náborového příspěvku neobejdou. „V Karlovarském kraji činí 110 tisíc korun,“ potvrdil Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství Policie ČR.

Tomu chybí přibližně stovka policistů, takže tato pobídka může znamenat hodně. „Jenom k prvnímu březnu očekáváme nástup dvaadvaceti nových policistů,“ konstatoval Macháček.

V porovnání s loňskem, kdy za celý rok nastoupilo 18 nováčků, to tedy vypadá, že se i u krajské policie schyluje ke zlepšení personální situace.

Ta není růžová ani v Karlovarské krajské nemocnici. I ve zdravotnictví proto začaly fungovat náborové příspěvky. „Ty mohou pro lékaře i pro zdravotní sestry dosáhnout výše až 150 tisíc korun. Záleží na aktuální potřebě jednotlivých oddělení,“ uvedl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Někde sázejí na zaměstnanecké bonusy

V loňském roce zavedl Karlovarský kraj pětatřicetitisícový náborový příspěvek i pro nové zaměstnance v sociálních službách. Je určený pro pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecné sestry v sociálních službách v pobytových zařízeních.

Podmínkou je, že se člověk upíše k práci v zařízení minimálně po dva roky, a to buď na plný, či poloviční úvazek. „Zaměstnanci příspěvek dostanou jednorázově po uplynutí zkušební doby,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Poněkud hůř jsou na tom firmy. Zvyšující se počet průmyslových zón v regionu a stále nižší nezaměstnanost kombinovaná s blízkostí Německa vede management podniků k nejrůznějším technikám zaměstnaneckých bonusů. Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu společnost Witte přesto cestou náborových příspěvků nejde.

„Momentálně žádný náborový příspěvek, myšleno finanční odměnu za nástup, nenabízíme,“ potvrdila Natálie Fomenková, která má ve společnosti na starosti lidské zdroje. Nabídka bonusů je ale i tak dost široká. „Novým kolegům nabízíme jiné formy benefitů, které se v součtu blíží částkám obvyklých náborových příspěvků,“ uvedla.

Jedním z benefitů jsou například obědy za 13 korun či doprava z vybraných lokalit zdarma. Firma dává možnost využít i služeb mateřského hlídacího centra, pro zaměstnance připravuje odborná školení, či jim dokonce zprostředkovává službu masérky přímo na pracovišti.

„To vše již od prvního dne po nástupu do firmy,“ zdůraznila Fomenková. Všechny tyto benefity podle ní zaměstnanci dlouhodobě hodnotí pozitivně. „Hlavně proto, že na rozdíl od náborového příspěvku, který je jednorázový, jsou trvalé po celou dobu pracovního poměru,“ dodala Fomenková.

Ani v Dopravním podniku Karlovy Vary zatím téma náborových příspěvků neřešili. „Loni jsme totiž dorovnali mzdy městských a mimoměstských řidičů. Těm městským jsme přidali přes pět tisíc,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Macešsky se ovšem dopravní podnik k novým kolegům nechová. Dokáže jim totiž zaplatit to nejdůležitější, co pro práci řidiče autobusů potřebují - řidičské oprávnění skupiny D a profesní průkaz řidiče.