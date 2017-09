Centrum Chodova se změní, nové domy nabídnou byty i prostory k podnikání

9:56 , aktualizováno 9:56

Zásadní změnu svého náměstí chystají v Chodově. Čtyři nové moderní domy s byty i prostory pro podnikání by měly do pěti let stát na náměstí ČSM.