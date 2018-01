Útoků na úřední osoby přibývá, posledním napadeným je strážník z Varů

Náznakem, že tentokrát nepůjde o standardní zásah, byl už nástup vandala „na scénu“. Večer začal tím, že ve Staré Roli okopával auta. „Když hlídka dorazila na místo, muž prudce otevřel dveře auta a poškodil blatník služebního vozu,“ popsal začátek incidentu Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

Strážník jej vyzval k předložení dokladů, místo toho se ale dočkal nečekané rány pěstí do obličeje. Agresor pak pokračoval v útocích, které už se hlídce podařilo odrazit. Strážníkům pomohli kolegové z hlídky PCO, násilníka nakonec převzali státní policisté.

I když mnozí vidí ve strážnících městské policie jakési druhořadé četníky, smyslem jejichž práce je nasazovat botičky, mají uniformovaní ochránci veřejného pořádku stejný status jako státní policisté. „Už několik let jsme v zákoně uvedeni jako úřední osoby,“ upozornil Vlasák. „Za napadení úředních osob hrozí pachateli podle okolností trest až 12 let odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Podle zkušeností zástupců městských policií je takřka ve všech podobných případech společným jmenovatelem alkohol či drogy. „Člověk v takových chvílích ztrácí zábrany,“ potvrdil tuto zkušenost Ladislav Martínek, velitel městské policie v Ostrově. „Prakticky ve všech případech napadení strážníka byl pachatel pod vlivem alkoholu či omamných látek. Naštěstí zatím vždy došlo jen na pěsti, žádná zbraň v případech nefigurovala,“ doplnil.

Ačkoliv případy napadení úředních osob nejsou na denním pořádku, o něčem to svědčí. „Agresivita ve společnosti roste,“ lakonicky zhodnotil Marcel Vlasák. Za posledních sedm let řešil 12 případů napadení strážníků.

Ti ale rozhodně nejsou jedinými, kdo při výkonu služby čelí útokům agresorů. Neblahé zkušenosti s nimi mají i zdravotničtí záchranáři. Ti ovšem nejsou „zákonem chránění“. „Jenom za loňský rok čelily naše posádky čtyřem útokům,“ potvrdil Radek Hes, mluvčí Zdravotnické záchranní služby Karlovarského kraje.

Také v těchto případech hrál roli alkohol. Jak Radek Hes zdůraznil, nemají zdravotní záchranáři status úředních osob. „Snahy o to byly, ale vždy zůstaly jen ve stádiu návrhů,“ posteskl si. Stejně tak podle něj dopadla iniciativa, podle které by pachatelé útoků na zdravotníky dostávali vyšší tresty.

Vzhledem k tomu, že zdravotníci nepožívají ze zákona zvýšenou ochranu, musí podobné případy řešit žalobami. Prevence proti agresorům prakticky neexistuje. Snad s jedinou výjimkou, která ovšem neřeší samotnou podstatu útoků. „Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje nabízí svým zaměstnancům kurzy sebeobrany,“ naznačil jednu z mála možností, jak se mohou bránit násilníkům, mluvčí záchranky.

Agresivní opilci jsou postrachem záchranářů

Případy, kdy lidé pod vlivem alkoholu neznají míru nejen v pití, ale také v chování a svůj vztek si vybíjejí na záchranářích, nejsou výjimečné. Nedávno například v Plesné skočil do cesty sanitce krvácející opilý muž, který sprostě nadával. Záchranáři zastavili a chtěli pomoci. Muž začal řvát, naskočil na přední sklo a kompletně ho zkrvavil a rozbil holýma rukama. Útočníka zpacifikovala až přivolaná policejní hlídka (o případu jsme psali zde).

Další opilec napadl v Dalovicích u Karlových Varů záchranáře, který na domácí oslavě ošetřoval muže se zraněnou hlavou. Nejprve čelili urážkám. „Když začala situace houstnout, utíkali se schovat do sanitky. Záchranářka to ještě stihla, bohužel řidiče - záchranáře muž dostihl a začal ho mlátit do hlavy,“ řekl vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí Miloš Kukačka (více čtěte zde).