Opilý útočník napadl záchranáře, který ošetřoval zraněného muže

„Naši lidé vyrazili na tísňové volání, kdy jsme dostali informaci o tom, že jeden muž zde má úraz hlavy,“ popsal začátek výjezdu vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí Miloš Kukačka.

Při ošetřování zraněného se však situace dramaticky změnila. „Nejprve naši zaměstnanci čelili slovním atakům. Když začala situace houstnout, utíkali se záchranáři schovat do sanitky. Záchranářka to ještě stihla, bohužel řidiče -záchranáře muž dostihl a začal ho mlátit do hlavy,“ řekl k napadení Kukačka.

Situaci uklidnil až příjezd policie, která útočníka krátce po činu dopadla. Vzhledem k jeho opilosti ho ale museli strážci zákona nejprve odvézt na záchytku. „V současné době incident vyšetřujeme,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Už dříve netrpělivý řidič přejel jednomu ze záchranářů nohu

Podle informací iDNES.cz policisté muže zřejmě obviní z výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu hrozí až pět let vězení.

„Budu se chtít zasadit o to, aby záchranáři dostali statut veřejného činitele,“ uvedl ředitel krajské záchranky Roman Sýkora.

Už v minulosti byli krajští záchranáři napadáni. Mezi nejznámější případy patří tři roky starý incident, kdy záchranář usměrňoval dopravu, aby jeho kolegové mohli vytáhnout vybavení ze sanitky, a vtom mu netrpělivý řidič přejel nohu (psali jsme zde).

„O kurzy sebeobrany nebyl dřív mezi našimi zaměstnanci moc velký zájem, přesto nyní chceme spustit program krizové intervence,“ naznačil další kroky záchranářů Kukačka.