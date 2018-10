V rezervaci Soos vzniká nové návštěvnické centrum, dřevěná chata zmizí

Nové bude i sociální zařízení, to stávající už náporu návštěvníků nestačí. Na projekt za přibližně 15 milionů korun získali Františkolázeňští přeshraniční dotaci z česko-německého projektu Brána do hlubin Země. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.

Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře se stavba návštěvníků přírodního unikátu nedotkne, přesto však příští sezonu poznamená.

„Věřím, že hlavní budovu se podaří dostat pod střechu ještě před nástupem zimy, aby se dalo uvnitř pracovat. Podle smlouvy o dílo má být hotovo koncem roku, ale se stavební firmou jsme se domluvili, že bychom chtěli otevírat už někdy v létě,“ vyjádřil naději starosta Kuchař.

Pro město je stavba důležitá. Rezervace Soos s návštěvností kolem 60 tisíc lidí ročně tvoří jedno z hlavních turistických lákadel nedalekého lázeňského města.

Nové návštěvnické centrum bude sloužit i školám a institucím. Mladí lidé by zde měli získávat základní znalosti o přírodě a její ochraně. Město podepsalo smlouvu o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která se na vzdělávacích akcích v rezervaci bude podílet.

Současně se stavbami, které u Soosu rostou za dotační peníze, plánuje město v sousedství rezervace vybudovat velké parkoviště. To tady citelně chybí. V létě není výjimkou, že automobily návštěvníků parkují podél úzké přístupové komunikace až do Drahova.

„Projekčně je všechno hotovo, dlouhodobá nájemní smlouva s majitelem pozemku je podepsaná, včetně souhlasů se stavbou na jejich pozemku. Nyní nastává fáze, kdy se budeme snažit na stavbu sehnat nějakou podporu. Proslýchá se, že by příští rok snad měly být na dopravu v klidu vypsány nějaké dotace, a to jak krajské, tak ministerské,“ řekl starosta.

Stavět se bude i v případě, že se dotační peníze sehnat nepodaří. V takovém případě má město v záloze úspornější variantu.

„Parkoviště by muselo být maximálně účelné, některé věci, například veřejné osvětlení, bychom nedělali. V plánu je přibližně šest desítek parkovacích míst pro osobní auta a až deset autobusů. Rozpočet je necelých šest milionů korun, v případě úspornější varianty zaplatíme přibližně polovinu,“ upřesnil starosta.

Město také plánuje zrekonstruovat budovu v areálu rezervace, kde by mohla vzniknout kavárna s občerstvením, a pro malé návštěvníky postavit dětské hřiště.

Národní přírodní rezervace Soos má rozlohu přibližně 221 hektarů. Je přístupná po 1,2 kilometru dlouhé naučné stezce, která vede po dně vyschlého slaného jezera.

Rezervace je známá především díky takzvaným mofetám, kterým se někdy také nesprávně říká bahenní sopky. Vytváří je z hlubin unikající oxid uhličitý, který probublává v prohlubních skrz řídké bahno. V rezervaci je také možné vidět unikátní faunu a floru, například řadu slanomilných a hmyzožravých rostlin.