Spor o vzácná kamna nekončí, soud zkoumá smlouvu o převodu majetku

Kachlové dílo se v současnosti nachází na Chebském hradě a Loket je žalobou vymáhá na tamním muzeu, potažmo Karlovarském kraji. Právě jemu chebské muzeum patří. Loket už ale netrvá na tom, že se jedná o konfiskát. Tvrdí, že je to jeho historický majetek. Soud se nyní zabývá také novější smlouvou o převodu majetku na kraje.

„Toto vlastnictví mohlo být státu jen v případě, pokud by byla konfiskace završena,“ uvedl právní zástupce Lokte Petr Kišš. Argumentoval tím, že v roce 1982 došlo k neoprávněnému rozdělení sbírky a sám stát v případě Russovy pozůstalosti porušil předpisy. Kachlová kamna tak nemohla přejít do majetku chebského muzea.

Krajská zástupkyně Beata Burianová je ale toho názoru, že Loket stále vlastnictví věcí neprokázal. „Převod na Loket je stále bez důkazu a nejedná se o historický majetek obce,“ řekla.

Podle Petra Kišše by jasno do celé věci mohl vnést originál druhého svazku strojopisného soupisu mobiliáře loketského muzea, který by měl mít Národní památkový ústav (NPÚ). Ten však karlovarskému soudu vzkázal, že druhý svazek v jeho držení není. „Byl a není,“ opáčil na to Petr Kišš. Podle něj existuje hned několik lidí, kteří jej na vlastní oči viděli, a pokud to bude nutné, navrhne je jako svědky. Jedná se podle něj například o exředitelku někdejšího krajského muzea Evu Dittertovou či ředitele loketského hradu Václava Lojína.

Soud kvůli tomu osloví NPÚ znovu. Existenci druhého svazku nicméně zpochybnila Beata Burianová. „V seznamu se neuvádí, že se jedná o první svazek,“ namítla s tím, že žádný druhý tedy ani nemusí být.

Soud ve sporu doposud hodnotil několik důkazů. Zabýval se například memorandem o spolupráci Národního památkového ústavu a města Loket či dokumenty Národního archivu i hospodářskou smlouvou a dodatky.

Spor Lokte a kraje se týká více než dvou stovek předmětů. Kachlová kamna mají hodnotu asi 5,5 milionu korun. Vznikla na objednávku Národopisného muzea v Chebu, které se otevřelo v roce 1940. Kvůli bombardování ale zůstala v krásenském ateliéru Williho Russe. Po jeho odsunu se dostala na loketský hrad, v roce 1982 pak do Chebu. Na tamním hradě se nacházejí od roku 1993.