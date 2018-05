Muž byl sprostý na kolemjdoucí i hlídku, policistovi dal pěstí

Na čtyřiadvacetiletého muže ze Sokolovska zavolal někdo policisty poté, co minulý pátek večer tropil v Karlových Varech výtržnosti.

„Když policisté muže, který byl vulgární na kolemjdoucí, ztotožnili, počastoval nadávkami také je a navíc opakovaně neuposlechl jejich výzev,“ informoval krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Hlídka proto muže zpacifikovala, naložila do auta a odvezla na služebnu. Ale ani tam se neuklidnil.

„Když ho pak policisté umisťovali do policejní cely, napadl muž jednoho z policistů tak, že ho udeřil pěstí do obličeje. K žádnému zranění, kvůli kterému by potřeboval vyhledat policista lékařskou pomoc, naštěstí nedošlo,“ řekl mluvčí.

Výtržník se tak dopustil násilí proti úřední osobě. „Za to mu hrozí až čtyřleté vězení,“ doplnil k případu Žáček.