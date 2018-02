Natáčení druhé série Rapla s detektivem Kunešem omezí provoz ve Varech

Termíny omezení provozu v Karlových Varech 7. 2. 4:00 do 16:00 hod.

ul. Libušina, Vyšehradská

4:00 do 16:00 hod. ul. Libušina, Vyšehradská 8. 2. 3:30 do 15:30 hod.

ul. Krále Jiřího, Poděbradská

3:30 do 15:30 hod. ul. Krále Jiřího, Poděbradská 9. 2. 4:00 do 16:00 hod.

ul. Krále Jiřího, Poděbradská

4:00 do 16:00 hod. ul. Krále Jiřího, Poděbradská 10. 2. 7:00 do 19:00 hod.

ul. Krále Jiřího, Sadová, Křižíkova, Petra Velikého, Libušina, Vyšehradská

7:00 do 19:00 hod. ul. Krále Jiřího, Sadová, Křižíkova, Petra Velikého, Libušina, Vyšehradská 11. - 12. 2. 17:00 do 05:00 hod.

ul. Moravská Zdroj: MMKV