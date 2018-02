Štáb natáčí ve Varech druhou řadu Rapla, na place byla pořádná zima

Herce v Karlových Varech přivítalo nevlídné počasí. Ranní teploty se pohybovaly kolem minus 4 stupňů Celsia a na place tak vládla pořádná zima.

Zrovna vřelé nebyly ani scény, které štáb v podzemních garážích natáčel, jejich ústředními postavami byli členové gangu z východní Evropy, kteří si předávali peníze.

Akci zpovzdálí sledoval i hlavní hrdina seriálu, detektiv Kuneš v podání herce Hynka Čermáka.

Natáčení omezilo provoz v ulicích Libušina a Vyšehradská až do odpolední čtvrté hodiny. Na místě platil zákaz zastavení, provoz řídili a případně zastavovali vyškolení pracovníci štábu.

Podobná opatření čekají motoristy v lázeňském centru města až do 12. února. Ve čtvrtek 8. února se pro ně částečně uzavřou ulice Krále Jiřího a Poděbradská, a to od 3:30 do 15:30 hodin.

Už v pondělí tvůrci seriálu natáčeli na kardiologickém oddělení Karlovarské krajské nemocnice a také v opuštěné budově bývalého dětského a ORL oddělení.

Z objektu se na několik hodin stala vězeňská nemocnice, ve které se bude jeden z dílů odehrávat. Před kamerou se tam představil herec Alexej Pyško v roli podplukovníka Rohana, Ivo Trajkov v roli mafiána Žiljka nebo Livia Bielovič v roli lékařky.

Pro nevyužívaný Pavilon M to přitom byla jeho zřejmě poslední role. Budovu totiž brzy čeká demolice a na jejím místě by měla vyrůst nová střední zdravotnická škola.

První řada přilákala do Karlovarského kraje turisty

První řada seriálu Rapl si vysloužila nominaci na Českého lva i cenu evropského televizního festivalu Prix Europa. Do Karlovarského kraje navíc přilákala turisty. Svérázný detektiv Kuneš měl totiž sídlo v jáchymovském infocentru, ze kterého se při natáčení stala policejní stanice.

V nové řadě seriálu se ale detektiv z regionu vzdálí. Děj se přesune do Ústí nad Labem, filmaři točí také na Mostecku, v Děčíně a dokonce i v Černé Hoře.

Nová řada seriálu by měla mít opět 13 dílů a natáčení potrvá do podzimu 2018. Na obrazovkách by se měla objevit v průběhu roku 2019.