Lékaři v Chebu odmítají nový software, podle nich jen zkomplikuje práci

Zpomalí administrativní práci a přenos dat, zkomplikuje komunikaci s fakultními nemocnicemi, sníží počty ošetřených pacientů, zvýší zatížení personálu a bude dražší.

To budou podle chebských zdravotníků důsledky práce nového nemocničního informačního systému, který se chystá zavést Karlovarská krajská nemocnice (KKN).

Důvodem je snaha propojit nemocnice v Chebu a v Karlových Varech jedním programem a zároveň nahradit zastaralý software karlovarské nemocnice novou verzí.

Jenže chebští lékaři i sestry poukazují na to, že zavedení nového informačního systému je nerentabilní. Ten v Chebu je podle jejich názoru plně funkční, intuitivní a uživatelsky přívětivý, umožňuje bezproblémové a bezpečné napojení na všechna pracoviště Fakultní nemocnice v Plzni. A to prý by u novinky mohl být problém.

Také jim vadí, že budou na nový systém přecházet v situaci, kdy je nemocnice uprostřed náročné rekonstrukce. O svých obavách informovali vedení města i kraje.

„Obávám se, že s novým programem nelze očekávat zvýšení ve vykazování výkonů ani zlepšení komunikace mezi ostatními nemocnicemi a klinikami. Předpokládám také, že i správa a podpora nového softwaru bude dražší, než dosud,“ myslí si například lékař chebské nemocnice a předseda lékařského odborového klubu Ilja Horník.

Termín je šibeniční, bojí se lékaři

Ten navíc poukazuje na to, že termín na zavedení novinky do praxe je šibeniční. Má totiž začít fungovat na přelomu roku. Podle mluvčího KKN Vladislava Podrackého však jiná cesta není.

„Ocitli jsme se v situaci, kdy je nemocniční informační systém karlovarské nemocnice Akord od společnosti Stapro zastaralý. Dodavatel už nenabízí jeho další modernizaci ani vývoj. Proto se vedení společnosti rozhodlo pro změnu. A při té příležitosti chtělo sjednotit tento administrativní nástroj pro obě nemocnice,“ uvádí Podracký.

Podle jeho slov plnila podmínky zadávací dokumentace veřejné soutěže a zároveň nabídla nejnižší cenu 13,8 milionu firma Stapro, která přišla s vyšší verzí programu Akord. Tou je systém Fons, jež má nahradit software v obou nemocnicích.

Nemůžeme couvnout, argumentuje nemocnice

„Výběrové řízení bylo ukončeno a my nyní nemůžeme couvnout. To by bylo porušení zákona. Navíc bychom přišli o evropskou dotaci ve výši 85 procent nákladů i o příspěvek kraje, který uhradí zbývající částku,“ vysvětluje Podracký s tím, že neobstála ani varianta, aby se program vyměnil pouze v Karlových Varech.

„Ve čtvrtek představenstvo schválilo podobu realizačního týmu. Tito lidé budou prvními, kteří přijdou s novým systémem do kontaktu a budou mít na starosti jeho zavádění. Do plného provozu nový software najede 15. prosince 2018. Od tohoto data by měly jednotlivé složky managementu dostat první souhrnné informace z obou nemocnic,“ dodává Podracký.

S tím se ale zdravotníci v Chebu smířit nechtějí. „Co víme od lidí, kteří mohou oba systémy uživatelsky srovnat, tak si rozhodně nepolepšíme. I pokud pomineme problémy uživatelské, již samotná výměna systému přinese mnoho komplikací v podobě školení veškerého personálu, nutného dovybavení pracovišť. A to vše v době probíhající rekonstrukce. Naše argumenty však nikdo neakceptuje, naše obavy jsou zlehčovány,“ stěžuje si další lékař Karel Tyrpekl.

Ten se netají tím, že právě zavedení nového informačního systému ve vypjaté době může být pro mnoho zdravotníků zvažujících odchod z nemocnice tou poslední kapkou. Také vrchní sestra chebské interny Miroslava Korseltová, která působí v Iniciativě sester KKN, tvrdí, že nemůže souhlasit se změnami k horšímu.