Úbytek lůžek ohrožuje pacienty, píší sestry. Vedení nemocnice nesouhlasí

Nedostatek lůžek může podle sester ohrožovat kvalitu péče a dokonce i zdraví pacientů. Jako příklad uvádějí stav na chebské interně, kde se zredukoval počet lůžek z šedesáti na třicet devět.

„Systém lůžkových oddělení Karlovarské krajské nemocnice je nastaven tak, že pacientům musí být na místě vždy poskytnuta neodkladná pomoc. V případě, že počet akutních pacientů překračuje kapacitu oddělení, musí být zajištěn jejich transport do jiného zařízení. V žádném případě tedy nemohou být na chebské interně, ani na jiném oddělení KKN, ohroženi pacienti,“ uvedla předsedkyně představenstva Jitka Samáková.

Karlovarský kraj je v počtu volných lůžek nejhorší z celé České republiky. Iniciativa sester v tom vidí zásadní problém.

„Denně bojujeme s obrovským tlakem na lůžka, náporem na zaměstnance a hrozbou poškození pacientů. Je zcela běžné, že na volné lůžko čekají ve špatném stavu celý den, nemohou být zdaleka přijati všichni, kteří to potřebují. Pacienti i jejich příbuzní pak vyvolávají konflikty s personálem, viní ho z nedostatku lůžek, hrozí stížnostmi, lékaři i sestry jsou permanentně pod nepopsatelným tlakem,“ uvedla za Iniciativu KKN Miroslava Korseltová.

O kritické situaci na Karlovarsku minulý týden informovala MF DNES, které se obvodní lékařka Michaela Červenáková svěřila, že nemocnice kvůli uvolnění lůžek posílají pacienty domů dříve. Jako odstrašující příklad uvedla pacienta, kterého vrátili domů s akutním selháním srdce. Vedení KKN se proti tomuto tvrzení ohradilo.

„Stát se to nesmí a nemůže. Pokud k něčemu takovému došlo, tak o tom nevíme. Bylo by to selhání personálu a lidského faktoru. Je pravda, že se zkracuje ošetřovací doba, ale ne na úkor kvalitní zdravotní péče,“ řekla Samáková.