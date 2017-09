Radní omezují vjezd do centra, zásobování bude potíž, naříkají obchodníci

12:02 , aktualizováno 12:02

O hodinu kratší by měl podle rozhodnutí karlovarských radních být vjezd do pěší zóny na třídě T. G. Masaryka. Konšelé o tom rozhodli v úterý. Motoristé proto budou muset vyklidit pěší zónu už v devět hodin. Doposud přitom mohou vjíždět do této části Karlových Varů až do deseti.