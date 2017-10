Řidičům uleví dva důležité obchvaty, zmizí i křižovatka smrti u Drmoulu

Doprava na Mariánskolázeňsku přináší tamním obcím potíže v podobě kamionů, hluku a popraskaných domů. Nyní by se měla situace změnit. Brzy začnou růst dlouho očekávané obchvaty Mariánských Lázní a obcí Drmoul a Trstěnice. V případě Mariánských Lázní už přípravu obchvatu odsouhlasila krajská rada.

„Cena projektu a potřebné práce projdou ještě revizí. Uvidíme, zda je cena nastavená tak, jak má být,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Projekt počítal s 85procentní evropskou dotací a sumou 325 milionů korun. Rozpočtová částka by se ale mohla vzhledem k několika odkladům změnit. Kraj bude s revizí spěchat, neboť obchvat vyroste i na pozemcích získaných vyvlastňováním. První z nich by v příštím roce ztratilo platnost.

„Pokud všechno dobře půjde, tak bych viděl reálné zahájení stavby v termínu březen či duben 2018,“ odhadl Martin Hurajčík. Obchvat by měl být podle harmonogramu hotový do října roku 2020.

Obchvat přinese plynulejší dopravu i větší bezpečnost

Jedna z nejnákladnějších krajských dopravních akcí příštího roku naváže na obchvat nedalekého Drmoulu a Trstěnic. Připravuje jej Ředitelství silnic a dálnic, které nyní vybírá zhotovitele bezmála pětikilometrového díla.

„Hodnotící komise v současné době zasedá a rozhoduje. Je možné, že nyní již rozhodnutí padne. Pak jsou ještě nějaké lhůty, následuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, lhůta pro odvolání, podpis smlouvy a tak dále, takže v optimistické variantě by se mohlo začít někdy v listopadu,“ řekl Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Obchvat by měl být hotový během dvou let. Předpokládané náklady díla byly 472 milionů, ale zájemci poslali ceny nižší. Právě jejich nabídky nyní komise posuzuje.

Podle starosty Mariánských Lázních Petra Třešňáka přinesou lidem úlevu hned v několika ohledech. „Kombinace těchto dvou staveb pomůže nejen k plynulejší dopravě, ale povede také ke zvýšení bezpečnosti,“ řekl.

V tomto ohledu je nechvalně proslulý takzvaný úsek smrti u Drmoulu. Tuto část silnice I/21 loni vyhodnotila pojišťovna Allianz jako nejrizikovější v České republice. Sledovala roky 2013 až 2015, kdy v tomto úseku došlo k pěti závažným nehodám, při kterých jeden člověk zahynul a čtyři lidé utrpěli těžká zranění.

„Po dostavbě obchvatu tato křižovatka zmizí, a tak je velký předpoklad, že se tam doprava daleko více zklidní a nehodám se zabrání,“ uvedla starostka Drmoulu Vladislava Chalupková.

Ta již několik let na otázku o stavbě obchvatu odpovídá, že dokud tam neuvidí stroje, tak tomu neuvěří.

„Protože na obchvat čekáme opravdu velmi dlouho. Pokud se to konečně podaří, tak pro naše občany jenom dobře. Žít při té hlavní silnici je opravdu náročné,“ popsala.

Naprosto stejné potíže trápí také obyvatele Trstěnic.

„Stěžují si, že jim praskají domy, a také na velkou hlučnost. Sice si před dvěma nebo třemi lety vyměnili okna, takže hlučnost už není taková, to ale nemění nic na tom, že doprava poškozuje okolní budovy,“ uvedla starostka Helena Repíková.

Přejít samotnou silnici v Trstěnicích podle ní není vůbec jednoduchou záležitostí. Řidiči totiž příliš nerespektují, že je v obci přechod pro chodce, a nezastavují. „Nehledě na to, že od Chodové Plané nám do obce vesměs kamiony vjíždějí takovou rychlostí, že se divím, že vyberou naši zatáčku,“ podotkla starostka. Ta je ve funkci druhé období, tedy sedm let, obchvat se řešil už za předešlého starosty.