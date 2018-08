Oběd zdarma dostane více školáků, pomohla mírnější administrativa

Přes čtyři miliony korun pošle ministerstvo práce a sociálních věcí do Karlovarského kraje na program Obědy do škol. V...

Školní obědy může v kraji dostat víc dětí z rodin, které mají nouzi

Desítky dalších dětí se v Karlovarském kraji zapojily do ministerského programu Obědy do škol. Ten už několik let...