Plány velkého centra mohou ohrozit karlovarské prameny, varují architekti

Do plánu je společnost Karlovarské minerální vody, respektive její dceřiná společnost V-KMV, připravena zahrnout i sousední městské pozemky, na kterých se nachází Správa lázeňských parků. Jenomže někteří karlovarští architekti a stavaři jsou zásadně proti.

„Stavební program připravovaného polyfunkčního objektu podle dokumentace překračuje urbanistické kapacity a limity řešeného území,“ napsala zastupitelům skupina ArchaVary sdružující zejména urbanisty, architekty a stavebníky.

Již dříve plán kritizovala městská komise architektury a památkové péče jako předimenzovaný. ArchaVary nyní zástupce města žádá, aby s Karlovarskými minerálními vodami okamžitě ukončili spolupráci. Připomíná, že projekt zasahuje do chráněného území přírodních léčivých zdrojů a navrhovaná plocha komerčního centra je srovnatelná se zastavěnou plochou OC Varyáda v městské části Dvory.

Podle primátora Petra Kulhánka bude vedení města posuzovat všechny závěry, které se týkají nového komerčního centra. „Stanovisko města by mělo vycházet ze všech stanovisek komisí a výborů, které záměr projednají,“ řekl. Jasno by mělo být během několika týdnů.

Právní zástupce Karlovarských minerální vod Martin Hanzl uvedl, že společnost představila záměr odborným komisím města i zastupitelům věcně, s potřebným vysvětlením i souvislostmi. Zároveň ujistil, že společnost V-KMV chce přispět ke zkvalitnění centrální části města Karlovy Vary, ne jí jakkoli uškodit.

„Stanoviska skupiny ArchaVary považujeme za subjektivní vyjádření názoru, které je pochopitelně prvkem, který má být městem vzat v úvahu při rozhodování. Existují však odborné podklady, které prezentované obavy skupiny ArchaVary vyvracejí,“ řekl.

Společnost počká, jak se město rozhodne a podle výsledku bude na projektu nadále pracovat. Primátor přitom zmínil, že pokud by zahrnul i území Správy lázeňských parků, umožnilo by to investorovi vytvořit podzemní parkování.

„To by sloužilo samozřejmě i pro potřeby města. Část parkovacích míst by byla nějakým způsobem vyhrazená pro potřeby rezidentů. Pokud k dohodě nedojde, budou Karlovarské minerální vody zpracovávat variantu zahrnující pouze jejich území,“ vysvětlil.

Primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík očekává, že konečné rozhodnutí padne ke konci dubna. „My vytipujeme objekty, do kterých by se mohla Správa lázeňských parků přesunout, a kolik to bude stát,“ řekl. Variantou je například zahradnictví správy v Drahovicích či část technických služeb.

Jak naložit s bývalou stáčírnou, řeší Karlovarské minerální vody od roku 2006. Před dvěma lety Karlovy Vary představily svou vizi integrovaného dopravního terminálu od studia Hangár. Terminál má vyrůst v sousedství stáčírny a hlasitě jej kritizují někteří odborníci, zastupitelé a obyvatelé. Aby si tyto projekty do budoucna nevytvářely vzájemné bariéry, rozhodla se společnost pro jejich koordinaci a rovněž oslovila Hangár. Oba projekty mají v současné době podobu studie.