Peníze na opravy silnic obce chtějí, dotace je ale zastihla nepřipravené

Chcete peníze na obecní silnice? S takovou otázkou se kraj posledního května obrátil na všechna města a obce v regionu. Je jich celkem 134. Starostové se ale o nabízené dotace příliš nepoprali. Ačkoli podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové o opravy silnic či chodníků zájem měli.

„Docela nás překvapilo, že se moc obcí a měst nepřihlásilo. Máme sice Program obnovy venkova, kde mohou obce a města získat na tyto věci také peníze, týká se to ale jen těch, které mají do tří tisíc obyvatel,“ uvedla s tím, že větší města se kvůli této podmínce nemohou do programu přihlásit.

Nový dotační titul z větších sídel využily jen Mariánské Lázně a Nejdek, jinak šlo například o Černavu, Merklín, Jenišov, Starou Vodu a podobně. Jejich zástupci mohli žádat maximálně o 250 tisíc korun, jednotlivé rozpočty k tomu musely přidat stejně vysokou spoluúčast.

Opravy by příště mohly začínat už v květnu

Namísto plánovaných pěti milionů si tak města a obce mezi sebe rozdělily jen zhruba 3,6 milionu korun. Většina chtěla maximální možnou částku. Vedení kraje ale chce i přes počáteční neúspěch v programu pokračovat. Jak upozornil hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík, dotační program zastihl starosty nepřipravené.

„Někteří nám říkali, že je příliš pozdě na to, aby si něco připravovali. Napříště bychom ale chtěli program vyhlásit už v listopadu nebo v prosinci tak, aby šel současně s rozpočtem,“ uvedl náměstek. Města a obce by tak podle něj žádosti podávaly maximálně do února, přičemž v květnu by už mohly začít opravovat.

Uvítala by to například starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová. Obec chce díky dotaci opravit malý, ale kritický úsek jedné z tamních silnic.

„Za tento program jsme opravdu moc rádi, ale musíme počkat, až příspěvek schválí krajské zastupitelstvo, které bude 13. září. Do té doby nemůžeme dělat nic,“ uvedla starostka.

Podotkla přitom, že vhodné by bylo, dostat dotaci spíše na jaře. A to i proto, že firmy už teď mají nasmlouvané zakázky a mnohdy není možné narychlo je sehnat.

„Když jsme jezdili za starosty, tak jsme se jich ptali, jaké mají potřeby. Všichni říkali, že stejně jako kraj potřebuje opravovat silnice druhých a třetích tříd, tak oni zase potřebují opravovat místní komunikace,“ zdůvodnila spuštění programu Jana Mračková Vildumetzová.

I proto podle ní kraj stanovil maximální možnou dotaci pouze na 250 tisíc korun. „Chtěli jsme, aby bylo motivováno co nejvíce města a obcí,“ doplnila.

Vedení kraje v současné době přemýšlí o dalším programu. Ten se ale tentokrát týká venkovských prodejen. O jejich zachování v malých obcích podle hejtmanky starostové rovněž stojí.

„Šlo by o takzvaný podprogram obnovy venkova a fungovat by mohl od příštího roku,“ naznačila Jana Mračková Vildumetzová. Variant, jak obcím pomoci, je podle ní více. Získat by mohly peníze například na energie či mzdy prodejny.

„V současné době jsme shromáždili data z celé republiky o tom, jak tento problém řeší jednotlivé kraje. Tam, kde je dobrá praxe, jsme nápady převzali. Ty pak projdou komisí, výborem a nakonec opět krajskou radou,“ řekl radní pro regionální rozvoj Josef Janů.