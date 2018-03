Ze silnic kraje zmizí díry, desítky milionů na opravy jsou už na cestě

Na rekonstrukce silnic se chystá od státu prvních pětadvacet milionů. Kraj si o peníze požádal kvůli cestám, které poničila těžká auta při rekonstrukci silnic vyšších tříd.

„Peníze použijeme na silnice, které byly využívané při stavbě D6 a při rekonstrukcích silnic první třídy, kdy vlastně Ředitelství silnic a dálnic v uvozovkách poničilo naše silnice tím, že po nich jezdila těžká vozidla,“ uvedl náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jana Lichtnegera se jedná o modernizaci části silnice Slatina – Františkovy Lázně, úseku silnice Pomezí nad Ohří, Pražské ulice v Chebu a v Mokré. Náhradní akcí je rekonstrukce úseku Skalka – Výhledy u Aše.

„V případě, že se nám podaří všechny akce dobře vysoutěžit, doplníme ještě do zásobníku další akce tak, abychom příspěvek vyčerpali v plné výši,“ uvedl Jan Lichtneger.

Premiér v demisi Andrej Babiš navíc tento týden oznámil, že kraje získají od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhých a třetích tříd další čtyři miliardy korun.

„Mám velkou radost, že vláda plní příslib, který dala krajům ohledně financí na opravy silnic druhých a třetích tříd a také mostů,“ uvedla hejtmanka a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Zmínila rovněž, že částka obsahuje i náklady spojené s navýšením mezd řidičů v regionální autobusové dopravě.

K penězům od státu chce kraj na opravy přidat ještě další miliony z evropských dotací. Silničáři se nyní připravují na několik akcí. První z nich bude oprava křižovatky Anenské údolí, kde je předpokládaná cena maximálně 105 milionů korun. Další bude rekonstrukce silnice mezi Hlinkami a Bochovem, kde odhadované náklady dosáhnou maximálně 155 milionů korun.

„Tato silnice je dost špatná a je i dost používaná. Je to taková spojka mezi námi a Bečovem, dá se tam jet dál i do Plzně, když někdo nechce přes Toužim,“ popsal starosta Bochova Miroslav Egert.

Loni začal kraj opravovat silnici druhé třídy směrem z Bochova na Toužim, a to na úroveň Kozlova. Podle starosty byla ještě v o něco lepším stavu než ta do Hlinek. „Jsme strašně rádi, že se na to sehnaly peníze, protože když tam lidi jezdí, a jezdí tam opravdu dost, tak si na to častokrát stěžovali a teď to budou s povděkem kvitovat,“ řekl starosta.

Třetím připravovaným projektem je modernizace spojnice mezi Brložcem a Lažany, kterou čeká přeložka serpentin. Náklady dosáhnou maximálně 30 milionů korun. „Kvůli koním tam opravdu byly serpentiny. My jsme na to docela zvyklí, ale teď nám přes vesnici jezdí turecké a bulharské kamiony, které sem vede navigace. Jakmile napadne pár centimetrů sněhu, tak uvíznou, protože na to nejsou připravení,“ řekl František Pánek, starosta Štědré, pod kterou Brložec spadá.

Na jednu stranu podle něj bude silnice bezpečnější, na druhou se ale trochu obává, aby cesta mezi vesnicemi zbytečně nesváděla řidiče k rychlé jízdě. Po výběrovém řízení už je také rekonstrukce silnice mezi Smilovem a Lažany, což bude stát bezmála 55 milionů korun.