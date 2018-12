V parku miniatur bude k vidění i zámek v Lednici a hrad Švihov

Nové zmenšeniny unikátů v poměru 1:25 návštěvníci hned tak neuvidí. Po dokončení zůstanou ve skladu. Nájemce parku, společnost Boheminium Mariánské Lázně, totiž nechce investovat do drahého osazení modelů do terénu, pokud nemá jistotu, že bude moci v provozování parku pokračovat.

„Momentálně chystáme do výroby osm nových modelů. Vzniknout by měly například miniatury zámků Lednice a Valtice, hrad Bouzov nebo vodní hrad Švihov. Ale s jejich umístěním do terénu počkáme. Nájemní smlouva nám končí v roce 2020 a nevíme, co bude dál,“ potvrdil jeden ze spolumajitelů parku Tomáš Slifka.

Podle jeho slov nechce firma investovat do osazení modelů, protože to je finančně nákladné a podobně pracné jako samotná výroba miniatury. „V současné situaci je v osazení modelů velké riziko. Uvidíme, jak dopadnou jednání s městem. Ale chceme se domluvit. Pro nás je prioritou zůstat v Mariánských Lázních a pracovat na tom, aby do města jezdilo stále víc turistů,“ řekl Slifka.

Ten věří, že společnost bude moci v parku dál pokračovat už jen kvůli tomu, jak zásadně se podařilo v posledních letech park upravit, zatraktivnit a zvýšit návštěvnost. Ta letošní bude podle odhadů až 135 tisíc lidí.

„Díky reklamním a marketingovým aktivitám to číslo každoročně roste o dvacet procent. Co se týče modelů, za tři roky působení jsme park rozšířili o patnáct modelových celků, z nichž asi pět je skutečně špičkových. Investovali jsme do nového občerstvení, cestiček i úpravy areálu, ve kterém je celá pravá část osazená novými miniaturami. Poté, co jsme najeli na celoroční provoz, mají vystavené kousky denní péči,“ vyjmenoval Slifka, který věří, že ve spolupráci s městem se podaří počty návštěvníků v budoucnu zdvojnásobit.

Jenže zatím není jisté, jak bude město jako majitel areálu postupovat poté, co stávajícímu nájemci vyprší smlouva.

„S největší pravděpodobností vypíšeme veřejnou soutěž. Ale padl zde i návrh, že by město mělo miniaturpark provozovat samo. Já nyní nejsem schopen předjímat, jakým směrem se zastupitelé rozhodnou jít. Ale za sebe si myslím, že je to velký projekt, a nejsem si jistý, zda by na to mělo město kapacitu, a to zejména na marketing. Nevím také, jestli by propagaci dokázalo zvládnout v takové kvalitě, jako ji momentálně zajišťuje pan Slifka,“ nastínil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Ten si zároveň myslí, že město by v budoucnu mělo z miniaturparku získávat do rozpočtu víc peněz než v současnosti, kdy je to necelých 1,3 milionu korun.

„Městu patří pozemky, budovy a část modelů. Podle mne by byla odpovídající částka tak 3 až 4 miliony korun ročně,“ dodal starosta s tím, že zastupitelé začnou otázku ohledně budoucnosti miniaturparku intenzivně řešit příští rok.