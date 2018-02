Cheb čeká revoluce v parkování, řidiče překvapí nové značky i jednosměrky

Nový parkovací systém začíná platit od března a nese s sebou řadu změn. Podmínky v ulicích se navíc mohou v průběhu roku měnit, v závislosti na připomínkách obyvatel.

„Město není nafukovací, cílem nového parkovacího systému je stávající místa k parkování lépe využít,“ vysvětlil chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Připomněl, že problém mají řidiči s parkováním zejména v historickém jádru města, kde úzké uličky často parkovat neumožňují. Nový systém parkování pro město zpracovala odborná firma.

„V místech s nedostatkem parkovacích míst by se mělo například kombinovat rezidentní stání a časově omezené parkování. Novinka bude do konce roku fungovat ve zkušebním provozu, počkáme na reakci obyvatel a poté vyhodnotíme, jak se osvědčila. Věcné, správné a rozumné připomínky bude možné do systému zapracovat průběžně, projekt se stále dopilovává a upravuje. Například už nyní dojde na základě podnětu obyvatel ke sloučení několika parkovacích zón v okolí Chebského hradu. Lidé tak budou moci zaparkovat nejen v ulici, kde bydlí, ale třeba i za rohem,“ konstatoval starosta.

Další změnou je placené parkování ve Valdštejnově ulici. „Dosud tam bylo stání na kotouč, ale lidé, kteří zde bydlí, si stěžovali, že řidiči chodí kotouče přetáčet a místa jsou tak stále obsazena. Proto bude v této ulici nově parkování placené. A protože lidé jsou spořiví, určitě zde bude volných míst mnohem víc,“ uvedl Hrkal.

Radnice už také zahájila prodej ročních rezidentních karet, které jsou letos vzhledem k zavádění novinky za symbolickou stokorunu. Jsou vázané na trvalé bydliště žadatele a vlastnictví automobilu. Zatím jich radnice prodala necelé dvě stovky.

Přibudou nová parkovací místa

Radnice začala pracovat i na nových parkovacích místech v centru. První vlaštovkou by mohl být dvůr u takzvané Myšárny, kde po úpravách za 2,5 milionu korun ještě letos vznikne prostor pro dvě desítky automobilů.

Změny čekají i oblast před Chebským hradem, kde v ulici Dobrovského budou nově namísto podélných příčná parkovací stání a silnice se stane jednosměrnou. V plánu je také revitalizace jednoho z největších vnitrobloků historického centra, dvora v Hradební ulici. Tady by po odstranění garáží pro městské služební vozy mělo být více než čtyřicet parkovacích míst.

„Ulice, zejména jejich šířka, jsou dané, tady není co vymýšlet. Pomoci by nám s parkováním mohly právě vnitrobloky, například i ty v Provaznické či Dlouhé. Je ale třeba je rekonstruovat citlivě, s důrazem na použité materiály a zeleň. Jsme přece jen v městské památkové zóně,“ připomněl místostarosta Michal Pospíšil s tím, že navíc je nutné najít kompromis v požadavcích obyvatel.

Zatímco někteří chtějí jen parkovat, jiní by zde nejraději měli oázu zeleně a pískoviště pro děti.

„Před několika lety jsem podepisoval kvůli parkování v historickém centru petici,“ zavzpomínal Jindřich Kolář. „Uvidíme, jak to bude fungovat tentokrát. Ale myslím, že pokud má každá rodina dva nebo tři automobily, je jen otázkou času, kdy se volná místa opět zaplní,“ dodal.