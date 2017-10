Nedostatek parkovacích míst má vyřešit lepší využití těch stávajících

„V současné době vzniká generel dopravy, jehož součástí je i návrh, jak lépe využít parkování ve městě,“ uvedl zástupce chebského starosty Zdeněk Hrkal.

„Stávající zóny pro rezidenty zůstávají přes den, kdy místní odjedou do práce, prázdné. Naopak v noci jsou volná parkovací místa v zónách bezplatného stání s kotoučem nebo placeného stání. To by se mělo změnit.“

Podle starosty Antonína Jalovce by lepší využití stávajících parkovacích míst mohlo pomoci řešit jejich nedostatek.

„Je to systém, který lze použít v širším centru města, jako jsou ulice Školní, Obrněné brigády nebo Židovská. Ve vnitroblocích, kde mají lidé koupené parkovací boxy na jméno, se nic nezmění,“ řekl starosta s tím, že rezidentní stání by se mělo na placené změnit od 8 do 17 hodin. V sobotu by se podle nových pravidel platit za parkování nemělo.

Další novinkou, s níž přichází právě zpracovávaný generel, je sjednocení časů krátkodobého bezplatného stání na kotouč či s lístkem z parkovacího automatu.

„Zatím je to v některých lokalitách třicet minut, jinde šedesát a na náměstí devadesát. Návrh je jít zlatou střední cestou, tedy aby mohli řidiči ve vyznačených zónách parkovat bez poplatku jednu hodinu. O tom ale ještě diskutujeme,“ dodal Hrkal.

Součástí generelu je i sledování hustoty provozu ve městě. Kvůli opravám Jateční ulice, která je jedním ze dvou vjezdů na náměstí Krále Jiřího, však sčítání vozidel začalo později a potrvá tedy déle.