Zákazníci nemají kde levně parkovat, stěžují si podnikatelé v centru Varů

Stejně je tomu ve Varšavské ulici. Tento fakt kritizují podnikatelé v obchodně správním centru města.

„Za deset let nevzniklo v centru města jediné nové parkoviště. A ta stávající jsou stále dražší, což odrazuje zákazníky,“ uvedl Rostislav Váňa, majitel kavárny na třídě T. G. Masaryka. Souhlasí s ním ale i majitelé obchodů, restaurací či bankovních institucí.

Podle ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáše Siřínka ale nelze zlevnění parkovného očekávat. „Zdražení je adekvátní výši nájemného, které za parkoviště ve Varšavské ulici platíme městu,“ vysvětlil šéf dopravního podniku.

Faktem ovšem je, že po zvýšení ceny je jindy do posledního místečka zaplněné parkoviště nyní po většinu dne z velké části prázdné. To ale vyřešilo stížnosti motoristů z minulosti, kteří poukazovali na to, že ve Varšavské často není možné zaparkovat. „Podle vyhlášky města zde navíc auta nesmějí stát déle než čtyři hodiny,“ upozornil Siřínek.

Dopravní podnik chystá v dohledné budoucnosti osadit všechny parkovací plochy, které má v nájmu, inteligentním odbavovacím systémem se závorou. Toto opatření se už ovšem do cen za parkovné neodrazí.

Alternativa pro ty, kterým se nechce dávat za hodinu parkování 40 korun, však podle Siřínka existuje. Jsou jí parkovací automaty. „Na nich se už několik let cena neměnila,“ upozornil.

Situaci na karlovarských parkovištích podle ředitele dopravního podniku komplikuje fakt, že město nemá zpracovaný generel dopravy v klidu.

„Na okrajích města chybí plochy, na nichž by řidiči svá auta odstavili, a do centra se vydali hromadnou dopravou. Dopravní podnik chystá i díky inteligentnímu systému odbavení tento systém suplovat. Například na parkovišti Kome, odkud jezdí svozový autobus, na nějž navazují další linky dopravního podniku,“ naznačil Siřínek.

Podnikatelé hned zkraje letošního roku kritizovali rovněž rozhodnutí města o hodinu zkrátit dobu povoleného vjezdu na třídu T. G. Masaryka. Podle nich je toto opatření vůči nim diskriminující. Poukazují především na skutečnost, že řada z nich nestihne své podniky zásobit do devíti hodin ráno, kdy končí doba určená právě pro zásobování.

K tomuto kroku ovšem podle náměstka Čestmíra Bruštíka vůbec nemuselo dojít.

„Kdyby si lidé neudělali z Masaryčky nejlevnější parkoviště v centru. Při místním šetření jsme zjistili, že většina aut tam stojí několik hodin, aniž by jejich posádky zásobovaly,“ řekl Bruštík.