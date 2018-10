Hledaný třináctiletý chlapec zůstává v nemocnici. Kde se skrýval, neřekl

Policisté chlapce hledali od 19. října. Kvůli počasí po něm pátrali jako po dítěti v ohrožení a několik dnů intenzivně prohledávali okolí. V sobotu v noci oznámila na policii jeho matka, že našla syna doma (o nalezení hocha jsme psali zde).

„Policisté okamžitě přijeli na místo a zajistili prvotní lékařské ošetření chlapce, kterého záchranná služba převezla do zdravotnického zařízení. Chlapec nebyl ohrožen na životě a ve zdravotnickém zařízení byl ponechán na pozorování, kde je dosud,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.



Policisté zároveň ohraničili prostor rodinného domu a současně prohledali i okolní pozemky.

„Výsledkem tohoto ohledání nebyly zjištěny jakékoli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že by vůči chlapci mělo být užito nějaké násilí. Výsledky dosud provedeného šetření bohužel nezodpověděly základní otázky, tj. zda se chlapec po celou dobu pohřešování nacházel doma nebo mimo domov. Chlapec, jakožto klíčová osoba, se nám do současné doby k věci nevyjádřil. Proto i motiv jeho jednání nám není znám. Na celém případu rovněž spolupracujeme s Orgánem sociální péče o dítě v Aši,“ vysvětlila mluvčí.

Dům, ve kterém chlapec žije, i jeho okolí už několikrát prohlížela policie během pátrání. Matka jí vždy umožnila vstup.

„Pohřešovaný zde však nebyl nalezen, rovněž tak nebyl nalezen žádný důkaz o jeho přítomnosti v prohlížených prostorách. Nemohli jsme vyloučit, že by se chlapec mohl skrývat v okolních lesích, proto proběhly dvě rozsáhlé pátrací akce, při kterých se prohledal celý hranický výběžek,“ shrnula Böhmová.

Chlapec odešel 19. října ze svého bydliště do školy v Aši, poté se vrátil domů, kde nechal aktovku, převlékl se a odešel neznámo kam. Zpátky domů už se nevrátil.