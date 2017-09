Rozšlapané žvýkačky a mastné fleky na chebské pěší zóně odolávají úklidu

Na některé fleky neplatí ani koncentrovaná chemie. Navíc je očištěný povrch náchylný na další ušpinění.

„Problémem není samotné čištění. To se specializované firmě, která na jednom úseku ulice zkoušela zkombinovat nejrůznější metody, povedlo relativně dobře. Povrch opravdu prokoukl. Vzdorovaly jen žvýkačky, které na zemi tvrdošíjně zůstávaly, ať se dělo cokoli. Jenže jsme zjistili, že po čtrnácti dnech už nebylo poznat, který kus chodníku firma očistila a který nikoli,“ konstatoval zástupce chebského starosty Zdeněk Hrkal.

Plán vrátit pěší zóně, která je výstavní skříní města, dřívější lesk, tak dostává na frak. Není jisté, zda město s avizovaným generálním úklidem vůbec začne. Na nevzhledné fleky kolem laviček či u provozoven rychlého občerstvení přitom už lidé upozorňují i na sociálních sítích.

Projekt za milion korun

„Předběžný rozpočet na vyčištění pěší zóny, která začíná u Brány času v horní části náměstí Krále Jiřího a pokračuje až k ulici Evropská, je milion korun. Ale když je dlažba po tak krátké době opět zašlapaná, bylo by to jen mrhání penězi,“ pokrčil rameny Hrkal.

Město nyní hledá způsob, jak opětovnému ušpinění dlažby zabránit. Řešením by mohlo být kámen ihned po vyčištění důkladně natřít speciálním ochranným roztokem. Ten by měl póry v dlažbě uzavřít a zabránit tomu, aby lidé špínu opět zašlapali hluboko do struktury kamene. Pak by stačilo čas od času nečistotu z povrchu omýt.

Postup je však třeba konzultovat s odborníky, aby nedošlo k poškození povrchu přírodního materiálu, a také předem vyzkoušet. Jisté je, že letos se čisté dlažby lidé nedočkají.

Pěší zónu dokončilo město v roce 2010 nákladem 137 milionů korun za pomoci evropské dotace.